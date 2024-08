"Wpadnij do Dubaju" - kolejny udany sezon turystyki w emiracie

Jak podaje portal Travelnews, najwięcej gości przyjechało z krajów Zatoki Perskiej i Bliskiego Wschodu - łącznie 26 procent wszystkich. Na drugim miejscu znalazła się Europa z 20-procentowym udziałem w tym ruchu.

Emirat stawia na rozwój turystyki, a jednym z jej filarów jest segment hotelarski. W ciągu ostatnich sześciu miesięcy otworzyło się kilka obiektów najlepszych marek, jak The Lana, pierwszy hotel Dorchester Collection na Bliskim Wschodzie, pierwszy w Dubaju hotel fitnessowy Siro One i Hilton Dubai Creek Hotel & Residences. W minionym półroczu otworzyła się też kolejna atrakcja - w kompleksie parków rozrywki Dubai Parks and Resorts powstał Real Madrit World (świat klubu sportowego Real Madryt).

Wskaźniki wykorzystania bazy noclegowej pokazują, że średnie obłożenie w analizowanym okresie wyniosło 78,7 procent i było o 1 punkt procentowy wyższe niż przed rokiem. Liczba sprzedanych pokojonocy wzrosła o 3 procent, do 21,35 miliona.

Emirat zachęca: Wpadnij do Dubaju

Motorem napędzającym ruch przyjazdowy do metropolii są działania marketingowe prowadzone w różnych częściach świata. Obecnie toczy się muzyczna kampania reklamowa w reżyserii Michaela Graceya pod tytułem „Where will Dubai take you now?”. Widzowie mogą dzięki temu odwiedzić każdy zakątek emiratu.