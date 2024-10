Obserwacja gwiazd, wyprawy na rakietach śnieżnych i morsowanie - Styria zaprasza na zimowy urlop

Pomysły na zimowy urlop, nadchodzące wydarzenia i najświeższe turystyczne inwestycje w Styrii to temat wczorajszego spotkania z przedstawicielkami styryjskich organizacji turystycznych - Belindą Schagerl-Poandl i Lisą Anderle ze Steirische Tourismus i Theresą Royer z Tourismusverband Schladming-Dachstein.

Styria to jeden z dziewięciu krajów związkowych Austrii, drugi co do wielkości po Dolnej Austrii. U ubiegłym roku odwiedziło ją 4,4 miliona turystów, którzy wykupili 13,7 miliona noclegów, co z kolei daje jej czwarte miejsce.

Wśród przyjezdnych wciąż dominują Austriacy, jednak, jak zapewnia Belinda Schagerl-Poandl, rynki zagraniczne rosną i zaczynają odgrywać coraz większą rolę. Najważniejsze to Niemcy, Holandia, Węgry, Czechy i Polska.

- Dobra wiadomość jest taka, że coraz więcej Polaków przyjeżdża do Styrii i to nas cieszy. To aktywni turyści, którzy lubią jeździć na nartach i zwiedzać. Bardzo zależy nam na gościach z Polski - zapewniała Belinda Schagerl-Poandl.