Polska budzi zainteresowanie turystów. Przyjeżdżają i chętnie u nas nocują

Nieco mniej optymistyczne są dane dotyczące liczby wykorzystanych noclegów (zarówno w odniesieniu do rynku krajowego jak i zagranicznego), co oznacza, ze skraca się średnia długość pobytu, donosi GUS. W pierwszym półroczu 2024 wyniosła ona 2,5 noclegu w przypadku turystów krajowych i 2,3 noclegu w przypadku turystów zagranicznych – tu Urząd zaznacza, że dane odnoszą się tylko do obiektów sprawozdających do niego, a więc posiadających co najmniej 10 miejsc noclegowych (realnie sporą ich część stanowią obiekty hotelowe).

Kto najwięcej podróżuje? Niemcy, Ukraińcy, Brytyjczycy

W analizowanym okresie największymi rynkami źródłowymi były Niemcy, Ukraina, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Czechy, Włochy, Litwa, Francja, Holandia i Hiszpania, a w porównaniu z pierwszym kwartałem 2019 roku największe wzrosty pod względem liczby korzystających z bazy odnotowały: Czechy (+120 procent), Stany Zjednoczone (+47 procent), Litwa (+42 procent), Holandia (+24 procent), Słowacja (+23 procent), Indie (+17 procent), Wielka Brytania (+13 procent), Kanada (+13 procent) i – dla formalności – Ukraina (+47 procent);

Spadki pojawiły się natomiast w przypadku: Japonii (-66 procent w porównaniu z pierwszym półroczem 2019 roku – ten rynek jest na dużym minusie w całej Europie), Korei (-61 procent), Chin (-48 procent – sytuacja podobna jak przy Japonii), Izraela (-43 procent), Szwecji (-24 procent, na minusie w całej Europie), Finlandii (-21 procent), Norwegii (-19 procent, również na minusie w większości krajów europejskich), Francji (-14 procent), Niemiec (-7 procent), Austrii (-7 procent), Włoch (-5 procent) oraz w Hiszpanii (-2 procent).