Unijny komisarz od turystyki: Europa musi pozostać najważniejszym kierunkiem

Tzitzikostas spotkał się z branżą turystyczną na 39. targach turystycznych Philoxenia w Salonikach – relacjonuje portal Greek Travel Peges. Przedstawił tam swoją wizję rozwoju turystyki europejskiej i greckiej.

Pierwszy w historii Unii Europejskiej komisarz do spraw turystyki mówił, że najważniejszym celem, jaki sobie stawia, jest zadbanie by Europa utrzymała pozycję najpopularniejszego kierunku turystycznego na świecie. Ma się to udać dzięki opracowaniu zrównoważonego modelu jej rozwoju. By mogło się to zadziać, potrzebna jest innowacyjność i zdolność do adaptacji.

Po pierwsze zmniejszyć wpływ turystyki na klimat

Główne wyzwania, jakimi zamierza zająć się nowy komisarz, to zmiany klimatyczne i zrównoważony rozwój – chodzi o opracowanie modeli działania, które minimalizują wpływ podróży na środowisko. Na drugim miejscu wymienia wykorzystanie technologii do zwiększenia wydajności i poprawy doświadczeń odwiedzających, na trzecim - lepsze zarządzanie ruchem turystycznym, w tym skierowanie ich do różnych miejsc, nie tylko tych najbardziej znanych. To łączy się z czwartym celem, jakim jest promowanie mniej odwiedzanych terenów, co zmniejszy presję na te najpopularniejsze.

Tzitzikostas podkreślił również znaczenie wydłużenia sezonu turystycznego w Grecji na cały rok, trzeba też więcej inwestować w infrastrukturę, by lepiej obsługiwać rosnącą liczbę przyjezdnych i tak zarządzać turystyką, by przynosiła więcej korzyści lokalnym społecznościom.