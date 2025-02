Widzimy się w Sopocie! Miasto reklamuje się jako cel podróży turystów biznesowych

Prezydentka Sopotu: Nasze miasto nie ma kompleksów

– Bez kompleksów podchodzimy do promocji potencjału biznesowego Sopotu – mówi cytowana w komunikacie zapowiadającym reklamę prezydentka Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim. – Kurort gościł głowy państw, ambasadorów, uczestników międzynarodowych konferencji, przedsiębiorców. W Sopocie można realizować fantastyczne i niestandardowe wydarzenia. Ale nie samą pracą człowiek żyje – nowy film pokazuje, jak w naszym mieście można połączyć obowiązki służbowe z chwilą wytchnienia, spacerem po plaży, wizytą w teatrze czy galerii sztuki.

Jak dodaje, nawiązuje tym samym do najnowszego trendu w turystyce biznesowej, polegający na wydłużaniu podróży służbowej o dzień lub dwa, by móc zrealizować osobiste pasje lub sportowe hobby. – Mam nadzieję, że taka kombinacja biznesu z wypoczynkiem zachęci polskich i zagranicznych gości do przyjazdu do Sopotu, szczególnie poza ścisłym sezonem turystycznym – mówi prezydentka.

– Film mający wersję polsko- i angielskojęzyczną będzie doskonałą wizytówką miasta, którą możemy pokazywać podczas prezentacji, wystąpień, spotkań z meeting plannerami czy na targach branżowych – podkreśla prezes Sopockiej Organizacji Turystycznej Bartłomiej Barski, cytowany w komunikacie.

Film został zrealizowany przez Poppy Field Productions. Za montaż, scenariusz i narrację odpowiadają Justyna Łukowicz i Michał Popczyk. Video jest elementem posezonowej kampanii promocyjnej realizowanej pod hasłem „Widzimy się w Sopocie”, prowadzonej przez Miasto Sopot i Sopocką Organizację Turystyczną.