Od stycznia do marca 2025 roku Dubaj odwiedziło ponad 5,3 mln turystów zagranicznych, co oznacza wzrost o 3% w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego. Według danych Dubai Department of Economy and Tourism (DET), średnia długość pobytu wyniosła 3,8 nocy, a obłożenie hoteli utrzymało się na wysokim poziomie 84%, znacznie przewyższającym średnie wyniki notowane w innych głównych miastach regionu Zatoki Arabskiej. Magnesem dla turystów są przyjemne temperatury, łagodne w porównaniu z letnimi upałami, świetnie zagospodarowane plaże, oryginalne atrakcje i różne imprezy.

Zwiedzanie ultranowoczesnych budowli w sezonie zimowym jest prawdziwą przyjemnością, a parki rozrywki i parki wodne oferują mnóstwo radości zarówno dzieciom, jak i dorosłym – przekonuje Leila Ben Arfi, prezes biura podróży Best Reisen – Zachęcamy do spędzenia ferii w Dubaju, bo czeka tam ogrom atrakcji i wrażeń. Z nami można tam polecieć codziennie z kilku polskich lotnisk trzema liniami lotniczymi.

Dla łowców okazji

W tym sezonie lista imprez rozrywkowych i sportowych jest imponująca: koncerty, widowiska teatralne, pokazy dronów, sztucznych ogni i interaktywnych instalacji świetlnych, targi sztuki i festiwale kulinarne, zawody, maratony, mistrzostwa golfa, wyścigi kolarskie, samochodowe, konne i... wielbłądów. W grudniu i styczniu szczególną popularnością cieszy się Dubai Shopping Festival – światowy festiwal zakupów, w którym uczestniczą zarówno największe galerie handlowe, awangardowe butiki, targowiska, jak i popularne sieciówki. To czas wielkich zniżek, promocji, wyprzedaży, a także premier limitowanych kolekcji stworzonych specjalnie na tę okazję. Zakupowej gorączce towarzyszą pokazy mody, wydarzenia artystyczne, motoryzacyjne i gastronomiczne, a do tego emocje związane z loteriami, w których można wygrać np. samochody i sztabki złota. Jednym z ciekawszych punktów w ramach festiwalu jest DFS Nights w malowniczej scenerii nadbrzeża miasta – w Dubai Festival City Mall, gdzie odbywają się bezpłatne koncerty, występy taneczne, spektakle i pokazy fajerwerków.

Fot. Dubai Tourism Authority, Dubai Mall

Dubaj w śniegu

Skoro zima, to nie może obyć się bez świątecznych motywów Bożego Narodzenia – nawet w kraju muzułmańskim. Dubaj, stworzony z myślą o turystach z całego świata, potrafi zadbać o magiczną atmosferę grudnia, wypełniając przestrzeń Mikołajami, śnieżynkami, elfami, aromatem pierników, blaskiem lampek i dźwiękiem kolęd.

Piękną świąteczną oprawę ma Expo City, które po zakończeniu światowych targów nie zamknęło swych bram, lecz przez cały rok kusi atrakcjami, a w grudniu zamienia się w zimowe miasteczko z ogromną, błyszczącą choinką, sztucznymi płatkami śniegu oraz feerią świateł, barw i aromatów. Kiermasze świąteczne, spotkania mikołajkowe, warsztaty rodzinne, zachwycające dekoracje i występy na żywo tworzą krainę świątecznej radości pośród futurystycznej architektury Expo City.

Przedłużeniem tej atmosfery jest świąteczne miasteczko w Jumeirah Emirates Towers u stóp Muzeum Przyszłości, gdzie w magicznej atmosferze można kupić prezenty, nacieszyć się widokiem choinki i spotkać Mikołaja w jego grocie.

Jeśli ktoś nie wyobraża sobie urlopu zimowego bez nart i sanek – w Dubaju znajdzie na to sposób. W centrum handlowym Mall of the Emirates działa Ski Dubai – zadaszony park zimowy, a w nim stok narciarski i snowboardowy, śnieżny plac zabaw z dmuchanymi zjeżdżalniami, sztuczny śnieg, prawdziwe pingwiny oraz – nie mniej prawdziwy – Święty Mikołaj, a na rozgrzewkę – filiżanka gorącej czekolady w alpejskiej kawiarni.

Zimową przygodę warto przedłużyć w Dubai Mall, gdzie znajduje się olimpijskie lodowisko, na którym można wywijać piruety, wziąć udział w meczu hokejowym, poćwiczyć z trenerem łyżwiarskim lub potańczyć podczas lodowej dyskoteki.

Kulminacją zimowych atrakcji miasta są fajerwerki w noc sylwestrową – zaliczane do najbardziej spektakularnych na świecie. Dubaj udowadnia, że nawet w pustynnym klimacie można poczuć zimową atmosferę.

Fot. Dubai Tourism Authority, Ski Dubai

Kwiaty na pustyni

Takie cuda możliwe tylko w Dubaju – i tylko w sezonie zimowym, gdy otwierają się wrota Dubai Miracle Garden, największego na świecie ogrodu kwiatowego pod gołym niebem.

Na powierzchni 72 tys. m² rozciągają się kompozycje z ponad 150 milionów roślin, tworzących fantazyjne kształty, kolorowe tunele i kwiatowe rzeźby. Dubajska kreatywność w połączeniu z naturą daje spektakularne efekty, widoczne choćby w kwiatowym zamku, który za dnia olśniewa barwami, a po zachodzie słońca, rozświetlony, wygląda jak z baśni tysiąca i jednej nocy.

Fot. Dubai Tourism Authority, Dubai Miracle Garden

Magiczna atmosfera panuje także w Umbrella Passage – kolorowym pasażu utkanym z parasolek, delikatnie przepuszczającym promienie słoneczne. Niezwykłą rzeźbą jest Emirates A380 – największy kwiatowy samolot świata (w Księdze Rekordów Guinnessa) wzorowany na prawdziwym pasażerskim gigancie Airbus A380.

Najmłodsi goście chętnie odwiedzają wioskę Smerfów, gdzie postacie sympatycznych stworków i grzybowe domki są pięknie wkomponowane w kwiatowe tło. Ten czarodziejski ogród zniknie pod koniec kwietnia, by kolejnej jesieni znów rozkwitnąć w pełnej krasie – i z rozmachem, jak wszystko w Dubaju.

Cały świat w jednej wiosce

Od jesieni do wiosny działa także Global Village – ogromna, pełna atrakcji „globalna wioska”, która doskonale odzwierciedla wielokulturowość i energię Dubaju, tętni życiem, zabawą i muzyką. Zachwycają tam miniatury słynnych budowli z całego świata, udekorowane bulwary, pawilony kilkudziesięciu krajów oraz ciekawie zaaranżowane sklepy, które oferują mydło i powidło, dywaniki, przyprawy, orientalne pachnidła, a nawet złoto i diamenty. Pośród niezwykłej scenerii można obejrzeć występy tancerzy, klaunów, akrobatów i pokazy rzemieślników, a także delektować się potrawami z wielu zakątków globu w różnych uroczych miejscach, np. na pływającym targu, w pawilonie bośniackim, restauracji włoskiej, jadłodajni perskiej, na indyjskim bazarze czy w gospodzie meksykańskiej. Cały świat w jednym miejscu – jak to w Dubaju.

Tegoroczny sezon rozpoczął się 15 października i potrwa do 10 maja. To już 30. edycja Global Village, a wraz z nią zawitało jeszcze więcej atrakcji. Chlubą wioski jest imponujące wesołe miasteczko z ponad 150 różnorodnymi atrakcjami; są tam karuzele, rollercoastery, interaktywne gry. Zabawy co niemiara (do północy, a w weekendy do godz. 01!). Na gości czekają także teatrzyki, pokazy magii, laserów, sztucznych ogni, postacie z bajek, występy zespołów folklorystycznych z wielu krajów, np. Maroka, Iranu, Chin, Tajlandii, Japonii.

Plażowo, rozrywkowo, ekstremalnie

Zimą w Dubaju jest ciepło, ale nie upalnie, kuszą szerokie, zadbane plaże, a do aktywności zachęcają ośrodki sportów wodnych, ścieżki do biegania, boiska oraz siłownie plenerowe. Wokół roi się od restauracji, food trucków i barów, które o zmierzchu zamieniają się w tętniące życiem miejsca spotkań.

Dubaj to prawdziwy raj dla miłośników parków wodnych. Tutejsze zjeżdżalnie (często rekordowo szybkie i naprawdę ekstremalne), wodne place zabaw, kręte rzeki i sztuczne fale należą do światowej czołówki. Prym wiedzie Aquaventure Waterpark na wyspie Palm Jumeirah, oferujący ponad sto atrakcji – od brawurowych zjazdów i raftingów po spokojne strefy relaksu w cieniu palm. Tuż obok znajdują się akwarium inspirowane mitem o Atlantydzie oraz laguna z delfinami.

Wodny wypoczynek zapewniają także baseny hotelowe, często połączone ze strefami spa i oferujące spektakularne widoki na miasto lub zatokę. Niezapomniane wrażenia zapewnia Aura Skypool – basen bez krawędzi na 50. piętrze Palm Tower. Relaks, nieziemskie (dosłownie) widoki, przysmaki barowe i efekt „wow” gwarantowane!

Fot. Dubai Tourism Authority

Po kolejną dawkę wrażeń warto wybrać się do Dubai Parks & Resorts – miejsca zabawy i przygód dla całej rodziny, oferujące mnóstwo atrakcji – od karuzel i roller coasterów po spływy tratwami z klocków. Całość uzupełnia malowniczy Riverland, gdzie odbywają się pokazy laserowe, przedstawienia uliczne, dinozaury ożywają, a restauracje nad rzeką wyglądają jak przeniesione z południa Francji. Magnesem są też nowe strefy: Neon Galaxy i park tematyczny dla fanów Real Madrid. A jeśli dzień okaże się zbyt krótki na wszystkie wrażenia, warto zatrzymać się na noc w wyjątkowym hotelu Lapita, inspirowanym stylem polinezyjskim. Pobyty w nim oferuje Best Reisen.

Miłośnikom adrenaliny Dubaj proponuje prawdziwe wyzwania: zipline w Dubai Marina, skoki spadochronowe nad wyspą Palm Jumeirah, spacer szklaną trasą Sky Views Dubai (220 metrów nad ziemią), nurkowanie w najgłębszym basenie świata.

Fot. Dubai Tourism Authority, Dubai Parks Resort

Dubaj w zimowej odsłonie przyciąga miłośników wypoczynku, egzotyki i sportu. W programie pobytu nie może oczywiście zabraknąć najsłynniejszych atrakcji, takich jak Burj Khalifa wraz z sąsiadującymi tańczącymi fontannami, Museum of the Future, Dubai Frame, Dubai Aquarium & Underwater Zoo czy kopuła Green Planet z lasem tropikalnym. Miasto zadziwia rozmachem i architektoniczną fantazją, lecz oprócz imponujących drapaczy chmur, luksusowych hoteli i nowoczesnych miejsc rozrywki, oferuje również inne oblicze: starą dzielnicę, tradycyjne wieże wiatrowe, drewniane łodzie abra, przytulne herbaciarnie, gwarne targi złota i przypraw, a na obrzeżach miasta – pustynię, której magię najlepiej odkrywać właśnie zimą.

Dubaj jest światową stolicą wrażeń, adrenaliny, bogactwa i rodzinnej zabawy – twierdzi Leila Ben Arfi – a zima to najlepszy czas, by poznać te uroki, tym bardziej że w naszej ofercie są zarówno luksusowe hotele, jak i skromniejsze, bo przecież to niesamowite miasto nie jest przeznaczone tylko dla szejków.

www.bestreisengroup.pl

Alina Woźniak

Materiał Promocyjny