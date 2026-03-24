Austria: Jesteśmy otwarci dla turystów 365 dni w roku. To się sprawdza

Austria szczyci się sukcesem w rozwijaniu turystyki całorocznej. Już ponad 28 procent noclegów przypada na wiosnę i jesień, a rosnącą rolę w tym procesie odgrywają miasta z Wiedniem na czele – wynika z strategii zaprezentowanej przez organizację Österreich Werbung.

Publikacja: 24.03.2026 13:14

Foto: Filip Frydrykiewicz

Marzena Buczkowska-German

Turystyka pozostaje jednym z filarów gospodarki Austrii, a jej strategia narodowa koncentruje się na wzmacnianiu konkurencyjności, jakości i rozwoju ruchu turystycznego przez cały rok. Już 28,1 procent wszystkich noclegów przypada na miesiące wiosenne i jesienne, co pokazuje wyraźne odchodzenie od sezonowości.

Österreich Werbung zaprezentowała w czasie niedawnych międzynarodowych targów turystycznych ITB Berlin działania i kampanię „The Austrian Synapse”, która ma podkreślać transformację kraju w stronę kierunku całorocznego. Większe rozłożenie ruchu turystycznego w ciągu roku oznacza nie tylko lepszą stabilność ekonomiczną i przewidywalność zatrudnienia, ale także bardziej zrównoważony rozwój i efektywniejsze wykorzystanie zasobów - pisze austriacki portal TN Austria.

Wiedeń i inne miasta motorem napędowym turystyki po sezonie

Za ten trend odpowiadają między innymi innowacyjne przedsiębiorstwa, rosnące znaczenie rynków zagranicznych i rozwinięta oferta kulturalna. Austria konsekwentnie buduje wizerunek kraju dostępnego turystycznie przez 365 dni w roku.

Istotną rolę w tym procesie odgrywa turystyka miejska. Stolice krajów związkowych i Wiedeń cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem przez cały rok. W 2025 roku odnotowały łącznie 29,1 mln noclegów, co oznacza wzrost o 6 procent w porównaniu z rokiem poprzednim. Ich udział w całkowitej liczbie noclegów w kraju nadal rośnie i wynosi już około 18 procent.

Same miasta pełnią funkcję stabilizatora całej branży – przynoszą wysoką wartość dodaną i zapewniają stałe miejsca pracy w turystyce, handlu i kulturze. Szczególną pozycję zajmuje Wiedeń, w którym turyści spędzają około dwóch trzecich noclegów w segmencie miejskim. Stolica korzysta przede wszystkim z ruchu międzynarodowego, kongresów i dużych wydarzeń, takich jak Eurowizja.

