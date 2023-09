Z danych Urzędu Portowego (Puertos del Estado) Hiszpanii, obejmujących okres od stycznia do czerwca, wynika, że do tamtejszych portów zawinęło już 2070 statków wycieczkowych, co oznacza wzrost o 8,4 procent wobec tego samego okresu przed pandemią - pisze portal Tourism Review. Więcej było również pasażerów - 4,94 miliona, czyli o 5 procent więcej w porównaniu z 2019 rokiem.

Najwięcej jednostek przypłynęło do Las Palmas na Gran Canarii (367), na drugim miejscu znalazła się Barcelona (346), na trzecim Teneryfa (300), na czwartym Baleary (299).

Jednak dokładniejsza analiza pokazuje, że najwięcej, bo 1,38 miliona, pasażerów pojawiło się w Barcelonie, Baleary odwiedziło ich 916 tysięcy, Gran Canarię 840 tysięcy, a Teneryfę 612 tysięcy.

W pierwszym półroczu liczba pasażerów w hiszpańskich portach, włączając statki regularne i wycieczkowe, sięgnęła 15,6 miliona. 10,7 miliona stanowili pasażerowie linii regularnych, a 4,9 mln statków wycieczkowych. Oznacza to wzrost o 2,4 procent w porównaniu z 2019 rokiem i o 36,3 procent z 2022 rokiem.