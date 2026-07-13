Interaktywna i multimedialna ekspozycja prezentowana będzie przy użyciu wielu technologicznych rozwiązań. Koszt całej inwestycji to niemal 26 mln zł, z czego blisko 18 mln zł pochodzi z funduszy UE.

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14 lipca otwarcie Beskidzkiego Centrum Narciarstwa im. Adama Małysza w Wiśle

Placówka to wspólna inicjatywa Adama Małysza, burmistrza Wisły Tomasza Bujoka oraz poprzedniego marszałka województwa śląskiego Jakuba Chełstowskiego. Poprowadzi ją komunalna spółka Baseny Wisła, zarządzająca obecnie miejskim kąpieliskiem.

Ekspozycja centrum podzielona będzie na kilka stref tematycznych. Odwiedzającym przybliżona zostanie kariera Adama Małysza zarówno jako skoczka narciarskiego, jak i kierowcy rajdowego. Będą mogli zobaczyć m.in. jego trofea oraz samochód rajdowy, którym jeździł podczas swojego pierwszego wyścigu Paryż-Dakar.

Sam sportowiec, jak informuje serwis Property Design, zapowiada, że będzie częstym gościem w obiekcie. Planuje pojawiać się w organizowanych na miejscu spotkaniach m.in. z młodzieżą.

Ponadto w muzeum zaprezentowane zostaną życiorysy innych znanych narciarzy pochodzących z Beskidów (m.in. Stefan Hula, Piotr Żyła, Aleksander Zniszczoł), a także historia sprzętu narciarskiego oraz historia samej Wisły.

Budynek Beskidzkiego Centrum Narciarstwa im. Adama Małysza w Wiśle

Beskidzkie Centrum Narciarstwa im. Adama Małysza w Wiśle mieścić się będzie w prostym, kubicznym budynku w formie prostopadłościanu, zwrócił uwagę serwis Property Design.

– Sam design, zarówno w środku, jak i na zewnątrz to duża innowacja. Zależało mi na tym, aby ten obiekt nie wyglądał jak typowe muzeum. Nowoczesnością chcemy przyciągnąć przede wszystkim młodzież. Pojawi się wiele interaktywnych, zaskakujących elementów, m.in. różnego rodzaju symulatory. Oczywiście wszystko w oparciu o historię, zarówno samej Wisły, jak i sportowców związanych z narciarstwem – zdradził w rozmowie z serwisem Adam Małysz i dodał, że miał pewien wpływ na wygląd obiektu i znajdujące się w nim ekspozycje.

Były skoczek przyznał też, że muzeum będzie miało charakter rozwojowy, zależny od osiągnięć miejscowych skoczków i narciarzy. Tym samym część wystaw będzie miała charakter stały, a pozostałe – czasowy.