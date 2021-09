Jak podaje agencja Reutera powołując się na izraelskie ministerstwo turystyki, grupy liczące od 5 do 30 osób z krajów znajdujących się na izraelskiej liście zielonej, żółtej i pomarańczowej będą mogły wjechać pod warunkiem, że wszyscy członkowie będą w pełni zaszczepieni przeciwko COVID-19.

W maju, w związku ze spadkiem infekcji COVID-19, Izrael zezwolił na przyjazd małych grup. W ramach tamtego programu przyjechało ponad dwa tysiące gości, głównie ze Stanów Zjednoczonych i Europy, budząc nadzieję na ożywienie w branży turystycznej dotkniętej pandemią - pisze Reuter.

Jednak już w sierpniu cofnięto zgodę ze względu na rozprzestrzenianie się koronawirusa w wariancie delta i gwałtownego wzrostu zakażeń w Izraelu, mimo szczepień prowadzonych najintensywniej na świecie.

Zgodnie z nowym planem rząd nie ogranicza samej liczby wycieczek, które wpuści, ale nie będą mieli wstępu turyści z grupy krajów z listy czerwonej. Obecnie obejmuje ona Bułgarię, Brazylię, Meksyk i Turcję.

Aby zakwalifikować się do wjazdu turyści muszą przedstawić dowód, że dostali drugą dawkę szczepionki na COVID-19 w ciągu ostatnich sześciu miesięcy lub zastrzyk przypominający. To nie wszystko. Będą też musieli przedstawić negatywny wynik testu PCR, wykonanego do 72 godzin przed przyjazdem i przejść test serologiczny po wylądowaniu na lotnisku Ben Guriona w Tel Awiwie.

Nadal nie będą mogli wjechać do Izraela turyści indywidualni. Nie wolno im odwiedzać Izraela od początku pandemii koronawirusa, chyba że odwiedzają rodzinę.

W 2019 r. Izrael odwiedziła rekordowo duża liczba 4,55 miliona turystów, którzy zasilili gospodarkę Izraela sumą 7,2 miliarda dolarów.

Ministerstwo turystyki przyznało, że wśród turystów, którzy przyjechali po złagodzeniu warunków od maja „nie zidentyfikowano ani jednego przypadku koronawirusa".

W sobotę w Izraelu odnotowano 5 tysięcy nowych przypadków zakażeń. To dużo mniej niż w czwartek, gdy zakażenia osiągnęły rekordowy poziom 11 201.

Z populacji Izraela liczącej 9,3 miliona, 5,5 miliona obywateli jest już zaszczepionych drugą dawką szczepionki przeciw koronawirusowi, a kolejne 2,5 miliona otrzymało nawet trzecią dawkę.