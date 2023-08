Urlop nad Adriatykiem? W Czarnogórze i Albanii wyjdzie taniej niż w Chorwacji

Za tygodniowy pobyt w apartamencie w kurorcie Bol w sierpniowym szczycie sezonu turystycznego dwie osoby nie muszą płacić więcej niż 1000 euro, chociaż oczywiście nie brakuje ofert dwukrotnie droższych. Tymczasem we wrześniu, gdy pogoda w Chorwacji jeszcze sprzyja plażowaniu i kąpieli, można zarezerwować apartament dla dwóch osób w tej samej miejscowości za znacznie poniżej 500 euro.

Czarnogóra nieco tańsza

Urlop nad Adriatykiem można zaplanować w sąsiadującej z Chorwacją Czarnogórze, w której już od 2002 roku płaci się w euro, mimo że nie jest ona członkiem Unii Europejskiej. Trzeba jednak zaznaczyć, że z Polski do Czarnogóry wiedzie o 500 kilometrów dłuższa droga niż do najbliższych chorwackich kąpielisk nad Adriatykiem.

Reguła, od której zdarzają się oczywiście wyjątki, wskazuje, że w marketach Czarnogóry te same produkty kosztują ok. 10-20 procent mniej niż w Chorwacji. Mniejsze różnice cenowe, lecz także na korzyść Czarnogóry, dotyczą cen w barach i restauracjach. Na przykład bochenek chleba kosztuje 80 eurocentów, kilogram sera żółtego 7,2 euro, 1,5-litrowa butelka wody gazowanej ok. 70 eurocentów, zestaw w fastfoodzie 6 euro, a średnia cena posiłku dla dwóch osób w restauracji 35 euro.

Przystępniejsze są także ceny noclegów. Tydzień dla dwóch osób w Budvie nad Adriatykiem można spędzić za ok. 400 euro, nawet w warunkach hotelowych i sierpniowym szczycie cenowym. Miesiąc później dwuosobowy apartament w Budvie da się zarezerwować już za 155 euro.

Albania cenowo wygrywa

Jeszcze bardziej wysuniętą na południe od Chorwacji i Czarnogóry Albanię wyróżnia m.in. waluta. 1 albański lek (międzynarodowy symbol ALL) to w przeliczeniu ok. 0,043 zł, a jeśli uwzględnić 12-miesięczny przedział notowań ALL/PLN, to latem 2023 r. lek trzyma się na wyżynach.

- Albania nie należy do Unii Europejskiej (status kandydata ma od 2014 r.) ani też do strefy Schengen, mimo to obywatele Polski mogą wjeżdżać do tego kraju, posługując się jedynie dowodem osobistym i bez konieczności ubiegania się o wizę - zauważa ekspert Cinkciarz.pl.