Nowe ograniczenia w Wenecji. Turyści mają być cicho i nie blokować mostów

Wenecja wprowadza kolejne regulacje, które mają zmniejszyć negatywne skutki turystyki przyjazdowej. Od czerwca grupy oprowadzane po mieście przez przewodników nie będą mogły liczyć więcej niż 25 osób. To oznacza, że na zwiedzanie jednocześnie może wyruszyć na przykład tylko połowa pasażerów podróżujących jednym autokarem.

W trakcie oglądania miasta zakazane będzie również zatrzymywanie się w wąskich uliczkach, na mostach i w przejściach - informuje miasto na stronie internetowej. Nie będzie też wolno używać głośników, bo to wprowadza zamieszanie i przeszkadza innym, tłumaczą władze.

Turyści w Wenecji muszą zwiedzać w zgodzie z potrzebami mieszkańców

– Celem jest poprawa zarządzania przepływem grupami zorganizowanymi w centrum miasta, a także na wyspach Murano, Burano i Torcello, co ma wesprzeć zrównoważony rozwój turystyki i zagwarantować bezpieczeństwo miasta – wyjaśnia radna do spraw bezpieczeństwa Elisabetta Pesce. – To dlatego proponujemy aktualizację zasad [zwiedzania] poprzez wprowadzenie nowych przepisów, które mają regulować sposób oprowadzania grup zorganizowanych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb mieszkańców i zapewnienia swobodnego ruchu pieszego – dodaje.

Działanie jest elementem szerszego programu, który ma doprowadzić do lepszego zarządzania turystyką w mieście. Chodzi o to, by zapewnić większą równowagę między potrzebami osób mieszkających i pracujących w Wenecji oraz odwiedzających.