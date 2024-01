Jedna aukcja, jedna cena, a do wygrania 12 atrakcji turystycznych na raz

Młyny Rothera w Bydgoszczy

Park Legend Gór Świętokrzyskich

Teatr Szekspirowski w Gdańsku

Tężnia Busko-Zdrój

Więcej o zeszłorocznych laureatach certyfikatów POT przeczytasz TUTAJ.



W sobotę rano cena wylicytowana wynosiła 4350 złotych. - To niepowtarzalna okazja, żeby zdobyć właśnie pakiet tych wszystkich atrakcji na raz — zachęca wicedyrektor departamentu wsparcia rozwoju turystyki POT Jacek Janowski. - Może go kupić jedna osoba lub grupa znajomych, a może jakaś firma dla swoich pracowników lub klientów. Atrakcji w pakiecie jest 12 i są rozrzucone po całym kraju, można więc obdarować nimi wiele osób. Tym bardziej, że w skład pakietu wchodzą dwa bilety do każdej atrakcji i nocleg dla dwóch osób.