Egipt jest już wolny od malarii - ogłosiła Światowa Organizacja Zdrowia

Egipt jest trzecim krajem uznanym za wolny od malarii, po Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Maroku, i pierwszym od 2010 roku w regionie, który WHO określa jako Eastern Mediterranean (zalicza do niego 22 kraje, od Maroka na zachodzie po Pakistan i Afganistan na wschodzie).

WHO przyznało certyfikat kraju wolego od malarii łącznie 44 krajom i jednemu terytorium. Musiały one udowodnić ponad wszelką wątpliwość, że łańcuch rodzimej transmisji malarii został przerwany na co najmniej trzy kolejne lata, a także wykazać zdolność do zapobiegania ponownemu rozprzestrzenianiu się choroby.

Malaria zabija co najmniej 600 tysięcy osób rocznie, prawie wszystkie w Afryce.