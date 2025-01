Dziś pierwsze wyjazdy na ferie. Ile narciarze zapłacą w tym roku na stokach?

Czarna Góra na Dolnym Śląsku z 14 kilometrami tras oferuje dzienny, czy raczej siedmiogodzinny bilet za 142,50 złotego. Za sześć dni narciarz zapłaci 725 złotych. Słynący z fantastycznego mikroklimatu Zieleniec także za siedem godzin jazdy życzy sobie 150 złotych, a za sześć dni 705 złotych. To wszystko za możliwość korzystania z 23 kilometrów tras.

Wszystkie powyższe ceny dotyczą zakupu przez internet. Jak uprzedzają administratorzy poszczególnych ośrodków - w kasach na miejscu koszty mogą być o około 5 procent wyższe. Nie dotyczy to jednak Biura Obsługi Klientów PKL w Kuźnicach. Bilet dzienny tam kupiony kosztuje niemało, bo 259 złotych, ale w tej cenie mieści się ekspresowy wjazd na Kasprowy Wierch.

Ile za narty w Alpach?

Jak te ceny mają się do cen w Alpach? Jeden dzień na stoku w Val di Fiemme, gdzie mamy 150 kilometrów tras (plus dostęp do innych kurortów Dolomitów) kosztuje od 75 do 83 euro (320-360 złotych). Sześciodniowy Dolomiti Superski kosztuje od 381 do 423 euro (1640-1800 złotych).

95 franków szwajcarskich (430 złotych) zapłacimy za jeden najlepszych ośrodków europejskich w Zermatt, gdzie mamy do dyspozycji 360 kilometrów tras. Za 6 dni pod Matterhornem zapłacimy 455 franków (2070 złotych).

W popularnym austriackim Ischgl mamy do dyspozycji 239 kilometrów nartostrad. Za dzienny karnet zapłacimy 76 euro (320 zł) a za 6 dni 408,5 euro (1730 zł). Kilkudniowe skipasy ważne są także w pobliskich ośrodkach Galtür, Kappl i See, co zwiększa możliwości narciarskiego wypoczynku.