Można już składać wnioski o zgodę na wjazd do Wielkiej Brytanii. Dodatkowa opłata

Jeśli ktoś wybiera się do Wielkiej Brytanii po 31 marca tego roku, musi pamiętać, by poza paszportem zabrać ze sobą pozwolenie na wjazd. Bez niego celnicy go nie przepuszczą - przypomina gazeta „Tagesschau”. O ETA, czyli electronic travel authorisation, można aplikować już dziś – na razie zapłacimy za dokument równowartość około 12 euro (10 funtów), ale w najbliższych miesiącach ma podrożeć do 19 euro (16 funtów).

O pozwolenie na wjazd do Wielkiej Brytanii trzeba wystąpić wcześniej

Brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zaleca korzystanie z jego aplikacji do składania wniosków. Oprócz udzielenia odpowiedzi na pytania związane z kwestiami bezpieczeństwa i podania informacji o adresie i miejscu pracy, trzeba przesłać zdjęcie paszportu, a w wypadku osób powyżej dziewiątego roku życia także zdjęcie twarzy.

Kto nie ma smartfona z aplikacją, może proces uzyskania ETA przeprowadzić za pomocą komputera i wskazanej strony internetowej.

Wnioski mają być rozpatrywane w ciągu kilku minut, ale z oficjalnych informacji wynika, że może to potrwać nawet trzy dni.