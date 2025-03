Taste Poland. Polska kuchnia (i nie tylko) na targach turystycznych w Berlinie

W tym roku na swoich zagranicznych partnerów czekają przedstawiciele 11 regionów, 5 miast i 27 firm. Są to Lubelska, Podkarpacka, Podlaska, Warmińsko-Mazurska, Mazowiecka, Małopolska, Śląska, Dolnośląska, Lubuska, Wielkopolska i Opolska regionalne organizacje turystyczne, Gdańska, Sopocka i Łódzka lokalne organizacje turystyczne, a oprócz tego Bydgoskie Centrum Informacji i Toruń. Jeśli chodzi o przedsiębiorców, to w tym roku przyjechały firmy obsługujące turystów zagranicznych w Polsce (Jan-Pol, Akadem, Tabby Tours, SuperTour, Travel-Projekt, Vengo, Weiss Travel, Top Travel Service, Intour, Furnel Travel, 4Travel, Travel Netto, Polka Travel, ActiveEast Tours, Grupa Europlan, Polreisen, Travel Plus Poland, Idea Spa), hotele (Polski Holding Hotelowy, Focus Hotels, Destigo Hotels, Sheraton Sopot), Polska Grupa Uzdrowisk, a nawet Polskie Linie Lotnicze LOT i Polskie Porty Lotnicze.

Wiceminister zapowiada strategie, badania ruchu i pieniądze na promocję

Targi odwiedzili dawno niewidziani (od czasu pandemii) w Berlinie posłowie – przewodniczący sejmowej komisji kultury fizycznej sportu i turystyki Tadeusz Tomaszewski (Lewica), wiceprzewodniczący Marek Matuszewski (PiS) i Jakub Rutnicki (Platforma Obywatelska), przewodniczący podkomisji stałej do spraw turystyki Piotr Górnikiewicz (Polska 20 50 – Trzecia Droga) – a także wiceminister sportu i turystyki Piotr Borys.

Borys poświęcił dwie godziny na spotkania z polskimi wystawcami. Najczęściej mowa była o strategiach szykowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Wiceminister zachęcał do współpracy zarówno przedsiębiorców, jak i samorządowców i ekspertów odpowiedzialnych za promocję przy pisaniu 13 strategii dla poszczególnych segmentów turystyki i 16 strategii dla województw.

Jak tłumaczył też, ministerstwo czeka na decyzję Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, do którego wystąpiło o 30 milionów złotych na badania ruchu turystycznego. Pieniędzy jeszcze nie przyznano, ale ministerstwo chciałoby dzięki nim zbierać dane z różnych źródeł (GUS, firmy wydające karty kredytowe, operatorzy telefonii komórkowej). Takie dane i analizy robione na ich podstawie pozwolą przedsiębiorcom lepiej planować ich biznesy.

Borys zapowiedział też uruchomienie 3 milionów złotych na promocję regionów poszkodowanych w ostatnich wydarzeniach, jak odstraszająca turystów strefa buforowa przy granicy na wschodzie kraju czy skutki powodzi w Polsce południowo-wschodniej. - Pieniądze będziemy przekazywać regionom indywidualnie, każdy będzie mógł zdecydować, jak i gdzie chce się promować. Warunkiem będzie wyłożenie przez samorząd danego województwa połowy planowanej sumy – wyjaśniał Borys.