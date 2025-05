Azjatycki kraj zachęca do bezgotówkowych podróży. Turyści płacą w kryptowalutach

Bhutan to pierwszy na świecie kraj z narodowym systemem płatności kryptowalutowych w turystyce. Wdrożył go we współpracy z giełdą kryptowalut Binance i w pełni cyfrowym bankiem DK Bank w Bhutanie.

Dzięki temu podróżni mający konto na Binance mogą podróżować bez gotówki, płacąc kryptowalutą za prawie każdy element podróży, w tym bilety lotnicze do Bhutanu, wizy turystyczne, podatek na rzecz zrównoważonego rozwoju (SDF), noclegi, usługi przewodników, wstępy do zabytków i lokalne zakupy. Z usług DK Bank i funkcji Binance Pay korzysta już ponad sto punktów handlowych.

Jak głosi komunikat prasowy, nowy system „eliminuje typowe bariery płatności cyfrowych, takie jak wysokie opłaty transakcyjne czy ograniczona akceptacja u sprzedawców, oferując niskie koszty i szybkie rozliczenia. Powiadomienia w czasie rzeczywistym zapewniają dodatkową przejrzystość dla sprzedawców i odwiedzających”.

Na płatnościach kryptowalutowych skorzystają i turyści, i mieszkańcy Bhutanu

Znany jako „Królestwo Szczęścia” Bhutan stawia produkt narodowy szczęścia (Gross National Happiness - GNH) ponad produkt krajowy brutto (PKB), koncentrując się na zrównoważonym rozwoju, ochronie kultury i dobrostanie społecznym.