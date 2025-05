Katalonia wstrzymuje podwyżkę opłaty turystycznej. Zamierza jednak do niej wrócić

Przedstawiciele ERC argumentują, że zarówno korzyści, jak i wyzwania związane z turystyką w Barcelonie (nadmierny ruch turystów) różnią się znacząco od tych występujących w pozostałej części Katalonii i postulują, aby nowa regulacja uwzględniała tę specyfikę.

Różne stawki podatku turystycznego w Katalonii

Podatek od pobytu w obiektach turystycznych, obowiązujący w Katalonii od listopada 2012 roku, ma zróżnicowane stawki w zależności od rodzaju zakwaterowania i lokalizacji.

Dekret z dnia 25 marca, przyjęty przez rząd Katalonii, wprowadza nowe taryfy, które jednak wymagają zatwierdzenia przez Parlament Katalonii.

W zależności od rodzaju zakwaterowania stawki na 2025 rok mają wynosić od 2 do 7 euro za noc w samej Barcelonie i od 1,2 do 6 euro w reszcie Katalonii. Z kolei w Turystycznym Centrum Rekreacyjnym, czyli w wydzielonym obszarze gmin Salou i Vila-seca, przeznaczonym pod kompleks kasyn i hoteli, ma to być od 5 do 10 euro.