Madonna di Campiglio boi się nadmiaru turystów. Ograniczy narciarzom karnety

Pojawia się tu również wątek ludzki - ci, którzy nie zdążą zarezerwować karnetów online, na przykład starsi ludzie lub osoby mniej obeznane z technologią, zostaną w jakimś sensie wykluczeni, co doprowadzi do tego, że szusowanie stanie się sportem elitarnym. Zanella ostrzega, że tego typu działania mogą doprowadzić do tego, że ludzie zaczną unikać takich miejsc.

Co więcej, zwraca uwagę, że w trakcie sezonu nikt nie narzekał na zbyt dużą liczbę osób, teraz dochodzi do sytuacji, w której części osób dostęp do stoków zostanie ograniczony.

Zieloni krytykują wypowiedź prezesa Dolomiti Superski Andy'ego Varallo. Zgodnie z doniesieniami medialnymi miał on zamiar poszerzyć trasy narciarskie, aby lepiej rozdzielić tłumy. Zieloni twierdzą, że domaga się także stworzenia nowych połączeń, na przykład między Monte Pana a Seiser Alm, mimo że w trzech gminach Doliny Grödny już zapadły decyzje przeciwne tym projektom.

Dyrektor Stowarzyszenia Turystycznego Madonna di Campiglio Matteo Bonapace tłumaczy, że nikt nie chce nikogo wykluczać.

Mniej narciarzy, lepsze wrażenia

- Ci, którzy w szczycie sezonu nie zdołają kupić karnetu, mogą przyjechać poza tym okresem. W ten sposób rozłożymy ruch turystów bardziej równomiernie - tłumaczy.