Coraz więcej kar dla turystów. „Europa polem minowym absurdalnych zakazów”

Masowa turystyka potrafi uprzykrzyć życie zwykłym mieszkańcom, którzy coraz częściej skarżą się na nieodpowiednie zachowania turystów (świadome lub nie) i utrudnienia związane z dużym ruchem turystycznym.

Stąd wiele popularnych miejsc turystycznych dyscyplinuje niesfornych gości, wprowadzając różne zakazy i grzywny za ich łamanie.

Dawno minęły czasy, kiedy Europejczycy naprawdę starali się, aby turyści czuli się mile widziani – skarży się amerykański portal traveloffpath.com. Kiedy nie protestują z transparentami wzywającymi do powrotu do domu, wlepiają grzywny z najbłahszych powodów. Europa stała się polem minowym absurdalnych zakazów – zauważa.

Lokalne władze podkreślają, że mieszkańcy też mają swoje prawa, a wakacyjne rozluźnienie nie może tłumaczyć nieodpowiednich zachowań.