Coraz więcej kar dla turystów. „Europa polem minowym absurdalnych zakazów”

Masowa turystyka potrafi uprzykrzyć życie zwykłym mieszkańcom, którzy coraz częściej skarżą się na nieodpowiednie zachowania turystów (świadome lub nie) i utrudnienia związane z dużym ruchem turystycznym.
Stąd wiele popularnych miejsc turystycznych dyscyplinuje niesfornych gości, wprowadzając różne zakazy i grzywny za ich łamanie.
Dawno minęły czasy, kiedy Europejczycy naprawdę starali się, aby turyści czuli się mile widziani – skarży się amerykański portal traveloffpath.com. Kiedy nie protestują z transparentami wzywającymi do powrotu do domu, wlepiają grzywny z najbłahszych powodów. Europa stała się polem minowym absurdalnych zakazów – zauważa.
Lokalne władze podkreślają, że mieszkańcy też mają swoje prawa, a wakacyjne rozluźnienie nie może tłumaczyć nieodpowiednich zachowań.
– Zasady te, choć mogą wydawać się surowe i represyjne, mają przede wszystkim zachęcać do odpowiedzialnego i empatycznego podróżowania, a także chronić wakacyjne doświadczenia zdecydowanej większości ludzi, którzy zachowują się odpowiedzialnie na wakacjach – mówi BBC Jessica Harvey Taylor z Hiszpańskiego Biura Turystyki w Londynie.
– Musimy działać, mając na uwadze dwie główne idee: ochronę i zachowanie środowiska naturalnego oraz zapewnienie harmonii turystyki z naszym społeczeństwem. Turystyka nie może być obciążeniem dla obywateli – podkreśla burmistrz Calvià na Majorce Juan Antonio Amengual, cytowany przez to samo źródło.
• Noszenie stroju kąpielowego poza plażą w Barcelonie, Albufeirze, Splicie, Sorrento, Cannes i Wenecji – grzywna do 1500 euro.
• Picie alkoholu w miejscach publicznych – do 3000 euro w Hiszpanii (między innymi Majorka, Ibiza, Teneryfa, Gran Canaria), do 1500 euro w Albufeirze.
• Śmiecenie, hałasowanie, nieostrożna jazda na hulajnogach elektrycznych i skuterach w Maladze – do 750 euro.
• Plucie na ziemię, porzucenie wózka sklepowego, gotowanie w miejscach publicznych w Albufeirze – 750 euro.
• Noszenie nieodpowiedniego obuwia (klapki, sandały) podczas wędrówek po włoskim regionie Cinque Terre – do 2500 euro.
• Palenie papierosów na publicznych plażach, placach zabaw i w parkach we Francji – 90 euro.
• Zabranie muszli lub kamieni z plaży w Grecji – 1000 euro.
• Prowadzenie samochodu w klapkach, sandałach lub boso w Hiszpanii, Grecji, we Włoszech, Francji i w Portugalii – 300 euro.
• Kąpiel w kanale w Wenecji – 350 euro.
• Odpięcie pasów bezpieczeństwa w samolocie lub wstanie z miejsca przed zakończeniem kołowania w Turcji – 60 euro.
• Zakłócanie porządku i aspołeczne zachowania na pokładach samolotów Ryanaira – 500 euro.
