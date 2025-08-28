Reklama

Coraz więcej kar dla turystów. „Europa polem minowym absurdalnych zakazów”

Prowadzenie w klapkach samochodu, zabranie z plaży muszli lub kamieni, przedwczesne odpięcie pasów bezpieczeństwa w samolocie – to tylko niektóre zakazy wprowadzone w Europie w ostatnim czasie. Za ich łamanie grożą surowe grzywny.

Publikacja: 28.08.2025 06:30

Coraz więcej kar dla turystów. „Europa polem minowym absurdalnych zakazów”

Foto: PAP/EPA, Matteo Bazzi

Nelly Kamińska

Masowa turystyka potrafi uprzykrzyć życie zwykłym mieszkańcom, którzy coraz częściej skarżą się na nieodpowiednie zachowania turystów (świadome lub nie) i utrudnienia związane z dużym ruchem turystycznym.

Stąd wiele popularnych miejsc turystycznych dyscyplinuje niesfornych gości, wprowadzając różne zakazy i grzywny za ich łamanie.

Dawno minęły czasy, kiedy Europejczycy naprawdę starali się, aby turyści czuli się mile widziani  – skarży się amerykański portal traveloffpath.com. Kiedy nie protestują z transparentami wzywającymi do powrotu do domu, wlepiają grzywny z najbłahszych powodów. Europa stała się polem minowym absurdalnych zakazów – zauważa.

Lokalne władze podkreślają, że mieszkańcy też mają swoje prawa, a wakacyjne rozluźnienie nie może tłumaczyć nieodpowiednich zachowań.

– Zasady te, choć mogą wydawać się surowe i represyjne, mają przede wszystkim zachęcać do odpowiedzialnego i empatycznego podróżowania, a także chronić wakacyjne doświadczenia zdecydowanej większości ludzi, którzy zachowują się odpowiedzialnie na wakacjach – mówi BBC Jessica Harvey Taylor z Hiszpańskiego Biura Turystyki w Londynie.

– Musimy działać, mając na uwadze dwie główne idee: ochronę i zachowanie środowiska naturalnego oraz zapewnienie harmonii turystyki z naszym społeczeństwem. Turystyka nie może być obciążeniem dla obywateli – podkreśla burmistrz Calvià na Majorce Juan Antonio Amengual, cytowany przez to samo źródło.

Oto lista zakazów wprowadzonych w ostatnim czasie w Europie

• Noszenie stroju kąpielowego poza plażą w Barcelonie, Albufeirze, Splicie, Sorrento, Cannes i Wenecji – grzywna do 1500 euro.

• Picie alkoholu w miejscach publicznych – do 3000 euro w Hiszpanii (między innymi Majorka, Ibiza, Teneryfa, Gran Canaria), do 1500 euro w Albufeirze.

• Śmiecenie, hałasowanie, nieostrożna jazda na hulajnogach elektrycznych i skuterach w Maladze – do 750 euro.

• Plucie na ziemię, porzucenie wózka sklepowego, gotowanie w miejscach publicznych w Albufeirze – 750 euro.

• Noszenie nieodpowiedniego obuwia (klapki, sandały) podczas wędrówek po włoskim regionie Cinque Terre – do 2500 euro.

• Palenie papierosów na publicznych plażach, placach zabaw i w parkach we Francji – 90 euro.

• Zabranie muszli lub kamieni z plaży w Grecji – 1000 euro.

• Prowadzenie samochodu w klapkach, sandałach lub boso w Hiszpanii, Grecji, we Włoszech, Francji i w Portugalii – 300 euro.

• Kąpiel w kanale w Wenecji – 350 euro.

• Odpięcie pasów bezpieczeństwa w samolocie lub wstanie z miejsca przed zakończeniem kołowania w Turcji – 60 euro.

• Zakłócanie porządku i aspołeczne zachowania na pokładach samolotów Ryanaira – 500 euro.

Źródło: rp.pl

