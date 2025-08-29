Wakacje na okupowanym Krymie, w Doniecku lub Mariupolu? Kreml zaprasza!

Aktualizacja: 29.08.2025 01:24 Publikacja: 29.08.2025 00:10
Kreml chciałby, aby Rosjanie wypoczywali na okupowanym Krymie
Foto: PAP EPA, Stringer
Kreml coraz intensywniej angażuje blogerów i influencerów do promowania turystyki na okupowanych terenach Ukrainy, takich jak Mariupol, Donieck czy Krym. Publikowane w internecie nagrania pokazują odnowione promenady, tętniące życiem festiwale i kurorty nad Morzem Azowskim. Ma to stworzyć iluzję normalności w miejscach zniszczonych przez wojnę – zauważa dziennik „The Times”.
Czytaj więcej
Ukraińska Agencja Rozwoju Turystyki rozpoczęła niezwykłą kampanię. W filmie, który ma przypominać...
„Setki rosyjskich blogerów i dziennikarzy próbują przedstawiać zajęte terytoria jako pełnoprawne cele wakacyjne” – czytamy.
Gazeta pisze, że rosyjskie władze oczekują, że Mariupol przyciągnie milion turystów rocznie do 2030 roku. „Błyszczący obraz prezentowany w internecie często pomija ponurą rzeczywistość życia pod okupacją – w tym dotkliwe braki wody i zniszczoną infrastrukturę” – podkreśla brytyjska gazeta.
Oficjalne statystyki władz okupacyjnych przewidują, że tylko w 2025 roku region Zaporoża odwiedzi 150 tysięcy osób, a Chersoń – 100 tysięcy. W dłuższej perspektywie Mariupol ma stać się symbolem „odbudowy” i przyciągać masową turystykę.
Za tym propagandowym obrazem kryje się jednak dramat mieszkańców. Jak podkreśla z kolei dziennik „The Washington Post”, wielu z nich ma wodę w kranach jedynie kilka godzin co kilka dni, co zmusza rodziny do gromadzenia zapasów i desperackich próśb o pomoc. „W desperacji ludzie nagrywają wideo z prośbą do prezydenta Władimira Putina o interwencję” – pisze gazeta.
Czytaj więcej
Ukraina będzie potrzebować 9 miliardów dolarów, aby odbudować sektor turystyczny – takie wyliczen...
Eksperci zwracają uwagę, że turystyka promowana przez rosyjskich influencerów nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Na co dzień mieszkańcy zmagają się z represjami, ograniczeniami wolności i kryzysem humanitarnym, a kurortowy wizerunek jest jedynie narzędziem propagandy. Zauważają, iż kampania pokazuje, jak Kreml wykorzystuje media społecznościowe do manipulowania opinią publiczną. Wakacyjne obrazy mają legitymizować okupację i oswajać świat z myślą o „nowych regionach Rosji”, podczas gdy prawda o cierpieniu i strachu pozostaje w cieniu wojny.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Kreml coraz intensywniej angażuje blogerów i influencerów do promowania turystyki na okupowanych terenach Ukrainy, takich jak Mariupol, Donieck czy Krym. Publikowane w internecie nagrania pokazują odnowione promenady, tętniące życiem festiwale i kurorty nad Morzem Azowskim. Ma to stworzyć iluzję normalności w miejscach zniszczonych przez wojnę – zauważa dziennik „The Times”.
Pierwsze sale nowego, oczekiwanego od lat flagowego muzeum Egiptu, zostały udostępnione zwiedzającym. Na razie t...
Majorka przygotowuje się na wielkie wydarzenie astronomiczne i turystyczne. Całkowite zaćmienie Słońca, przewid...
Prowadzenie w klapkach samochodu, zabranie z plaży muszli lub kamieni, przedwczesne odpięcie pasów bezpieczeństw...
Władze Wenecji rozważają podniesienie cen przejazdów promami gondolowymi, zwanymi traghetti. Służą one mieszkańc...
Do języka potocznego przeszło nieco romantyczne powiedzenie o tym, by może jednak rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady.
Wiele tureckich firm turystycznych działających w kurortach, głównie na południowym i zachodnim wybrzeżu, nie ak...
Kiedyś dotacje, teraz raczej kredyty na preferencyjnych warunkach. Podejście Brukseli do finansowania rozwoju przedsiębiorstw z branży rolno-spożywczej ewoluuje, ale niezmienne jest to, że wciąż firmy mogą liczyć na wsparcie. Co więcej, już nie tylko ze środków unijnych, ale także krajowych.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas