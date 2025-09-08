Dokąd w Europie na kawę? Najtańsza jest w Lizbonie. Warszawa w droższej połowie rankingu

Kawa jest jednym z ulubionych napojów Europejczyków. Jak wynika z badań International Coffee Organization, największą popularnością cieszy się w Finlandii, gdzie jej roczne spożycie na mieszkańca wynosi 12 kilogramów. Pozostałe kraje skandynawskie też zajmują czołowe lokaty – pisze w komunikacie prasowym porównywarka cen Rankomat.pl.

Na przykładzie ceny filiżanki cappuccino eksperci Rankomat.pl sprawdzili siłę nabywczą pieniądza w 27 europejskich stolicach. Ceny kawy oferowanej w lokalach wyznaczają koszty życia w danym mieście, co ma znaczenie nie tylko dla mieszkańców, ale też turystów.

Po najtańsze cappuccino do Lizbony

Według danych serwisu numbeo.com najmniej za filiżankę cappuccino płaci się w Lizbonie (od 4 złotych), w Rzymie (od 5 złotych) czy Lublanie (od 6 złotych). W Warszawie ceny cappuccino zaczynają się od 9 złotych, co stawia stolicę Polski w środku rankingu.

Wyraźnie od reszty odstają Kopenhaga (20-28 złotych) i Amsterdam (13-30 złotych).