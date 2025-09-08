Dokąd w Europie na kawę? Najtańsza jest w Lizbonie. Warszawa w droższej połowie rankingu

Aktualizacja: 08.09.2025 16:25 Publikacja: 08.09.2025 15:02
Kawa jest jednym z ulubionych napojów Europejczyków. Jak wynika z badań International Coffee Organization, największą popularnością cieszy się w Finlandii, gdzie jej roczne spożycie na mieszkańca wynosi 12 kilogramów. Pozostałe kraje skandynawskie też zajmują czołowe lokaty – pisze w komunikacie prasowym porównywarka cen Rankomat.pl.
Na przykładzie ceny filiżanki cappuccino eksperci Rankomat.pl sprawdzili siłę nabywczą pieniądza w 27 europejskich stolicach. Ceny kawy oferowanej w lokalach wyznaczają koszty życia w danym mieście, co ma znaczenie nie tylko dla mieszkańców, ale też turystów.
Według danych serwisu numbeo.com najmniej za filiżankę cappuccino płaci się w Lizbonie (od 4 złotych), w Rzymie (od 5 złotych) czy Lublanie (od 6 złotych). W Warszawie ceny cappuccino zaczynają się od 9 złotych, co stawia stolicę Polski w środku rankingu.
Wyraźnie od reszty odstają Kopenhaga (20-28 złotych) i Amsterdam (13-30 złotych).
Foto: Rankomat.pl
Na 27 stolic Unii Europejskiej tylko w czterech miastach średnia cena cappuccino wynosi mniej niż 10 złotych. W Lublanie, Zagrzebiu i Sofii trzeba zapłacić za nie średnio 9 złotych. W Rzymie cena jest jeszcze niższa i wynosi 7 złotych. Przeciętnie 10 złotych kosztuje cappuccino w Valletcie, Budapeszcie i Lizbonie. Warszawa z ceną 15 złotych plasuje się pośrodku zestawienia.
Średnia dla wszystkich stolic to 14 złotych, a średnio najwięcej za filiżankę cappuccino trzeba zapłacić w Amsterdamie, Paryżu, Sztokholmie, Helsinkach i Wiedniu (18-19 złotych). Wszystkie miasta przebija jednak Kopenhaga, gdzie cappuccino kosztuje przeciętnie 24 złote.
Jednak cappuccino w Kopenhadze wcale nie jest tak drogie dla mieszkańców stolicy Danii. Jeśli wziąć pod uwagę średnie zarobki (w przeliczeniu na rękę 16 620 złotych), okazuje się, że stać ich na zakup 692 kaw.
Dla porównania w Warszawie przy lokalnych stawkach netto współczynnik wynosi 510. Na tle pozostałych stolic Warszawa jest jednym z droższych miast pod względem cen kawy na mieście.
Za jedną pensję także 510 filiżanek cappuccino mogliby kupić mieszkańcy Bratysławy, a mniej niż 500 Nikozji, Rygi, Tallinna i Bukaresztu.
Najgorzej wypada stolica Grecji. W Atenach zarabia się na rękę średnio 4340 złotych, co przy średniej cenie cappuccino na poziomie 16 złotych oznacza możliwość zakupu zaledwie 271 takich kaw w mieście.
Najkorzystniejszy stosunek ceny cappuccino do zarobków mają mieszkańcy stolicy Luksemburga (aż 1205 kaw). Równie korzystny przelicznik występuje też w Rzymie (1171 filiżanek), Amsterdamie (932) i Dublinie (876).
W Berlinie cappuccino kosztuje zaledwie złotówkę więcej niż w Warszawie, ale berlińczycy za swoje zarobki mogą pozwolić sobie na zakup 832 kaw. Lepiej wygląda też stosunek ceny kawy do zarobków w Pradze (613 kaw za jedną pensję) i Wilnie (525).
Foto: Rankomat.pl
Kawa na mieście to często obowiązkowy element każdego city breaku. Ważna jest cena, ale też miejsce, które musi być wyjątkowe. Według rankingu serwisu theworlds100bestcoffeeshops.com w Europie najlepszą kawiarnią 2025 roku jest Gota Coffee Experts w Wiedniu, przy czym sam Wiedeń jest jednym z droższych miast dla turystów z Polski.
