Małpia Wyspa jest położona na Jeziorze Rożnowskim w Gródku nad Dunajcem w województwie małopolskim. Wyspa jest niewielka, ma zaledwie około 3,8 ha powierzchni.

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Niezwykła historia Małpiej Wyspy. Na przestrzeni lat krajobraz zupełnie się zmienił

Jeszcze w pierwszej połowie XX w. teren ten stanowił jedno ze wzgórz Pogórza Rożnowskiego. Sytuacja zmieniła się wraz z budową zapory wodnej w Rożnowie, która doprowadziła do spiętrzenia wód Dunajca i powstania sztucznego Jeziora Rożnowskiego, które zalało okoliczne doliny.

Nazwa Grodzisko nawiązuje do przeszłości tego miejsca. W XIV w. na szczycie wzniesienia górował zamek w Gródku nad Dunajcem. Uległ on zniszczeniu na przełomie XIV i XV w., ale jego ślady nadal można znaleźć na wyspie – archeolodzy odsłonili m.in. zachowany odcinek wału ziemnego.

Zakazana wyspa. Grodzisko to rezerwat przyrody

Samo Jezioro Rożnowskie jest chętnie odwiedzane przez turystów, muszą oni jednak trzymać się z dala od wyspy. W 1995 r. jej teren objęto ochroną, powołując Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Wyspa Grodzisko. Od tamtej pory obowiązuje tam bezwzględny zakaz wstępu, a przepisy są traktowane surowo – łódkom i kajakom nie wolno podpływać do brzegu na odległość mniejszą niż 10 metrów.

Całkowita izolacja ma na celu zachowanie wartości przyrodniczych wyspy. Szacuje się, że na jej terenie żyje aż 150 gatunków ptaków. Stanowi ona siedlisko m.in. dla dzikich gęsi, kaczek krzyżówek, cyraneczek, gągołów, rybitw, a także rzadziej spotykanych bocianów czarnych, kormoranów czy czapli siwych. Wśród gatunków drapieżnych można spotkać m.in. rybołowy, orły i sokoły.

Przyszłość Małpiej Wyspy. Plany samorządowców napotkały przeszkody

Mimo obecnych ograniczeń, lokalne władze chciałyby udostępnić turystom chociaż część wyspy. Jak podaje Gazeta Krakowska, wśród pomysłów pojawia się m.in. stworzenie ścieżki pieszo-rowerowej lub edukacyjnej, odrestaurowanie ruin średniowiecznego zamku czy budowa niewielkiej wieży widokowej.

Realizacja tych planów może być jednak trudna. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska obawia się, że ruch turystyczny negatywnie wpłynie na warunki lęgowe tutejszych ptaków, w szczególności wrażliwych na obecność człowieka czapli siwych.