Nowe zasady, ogłoszone przez amerykańskie Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom (Centers for Disease Control and Prevention – CDC), weszły w życie 3 listopada o godzinie 23.59 czasu wschodniego (w Polsce 4 listopada we wczesnych godzinach porannych).

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Obejmują one osoby wsiadające na pokład samolotów lecących do USA z dowolnego kraju, także tych, dla których Stany Zjednoczone są jedynie miejscem przesiadki w drodze do innego państwa.

Oświadczenie przed wejściem na pokład

Pasażer musi potwierdzić, że w ciągu 21 dni poprzedzających lot do USA nie przebywał w Demokratycznej Republice Konga. Amerykańskie służby zobowiązały linie lotnicze do opracowania własnej procedury zbierania oświadczeń – mogą one mieć formę papierową lub elektroniczną. Przewoźnicy mogą również przyjąć oświadczenie ustnie. W takim wypadku pasażer zapoznaje się z treścią dokumentu, a pracownik linii zadaje pytanie o pobyt w DRK i odnotowuje odpowiedź w systemie. Podróżni powinni więc sprawdzić, jaką procedurę stosuje przewoźnik obsługujący ich rejs, i zastosować się do jego instrukcji.

TAP Air Portugal poinformował w komunikacie, że pasażerowie powinni wydrukować formularz, wypełnić go i podpisać przed podróżą, a następnie przekazać personelowi przy bramce odlotowej przed wejściem na pokład.

Zgodnie z informacjami opublikowanymi na stronie LOT-u pasażerowie odprawiający się samodzielnie online mają złożyć oświadczenia w systemie odprawy. Nie muszą wówczas pobierać, drukować ani podpisywać formularza. Podróżni odprawiający się na lotnisku odpowiedzą na pytanie pracownika o pobyt w DRK w ciągu ostatnich 21 dni, a odpowiedź zostanie odnotowana w systemie. Treść oświadczenia będzie dostępna do wglądu przy stanowisku odprawy. Oświadczenie w imieniu osoby niepełnoletniej może złożyć rodzic lub opiekun prawny. Pasażerów, którzy byli ostatnio w DRK, LOT prosi o kontakt z centrum obsługi klienta.

Według wyjaśnień CDC dniem zerowym jest dzień opuszczenia DRK, a pierwszy pełny dzień poza tym krajem rozpoczyna się następnego dnia. Do USA można więc polecieć najwcześniej 22. dnia po opuszczeniu DRK, o ile spełnione są pozostałe warunki podróży.

Pobyt w DRK oznacza zakaz wejścia na pokład

Nowe oświadczenie nie jest jedynie formalnością. Pasażerowie, którzy przebywali w DRK w ciągu 21 dni przed planowanym lotem, nie mogą wejść na pokład samolotu lecącego do Stanów Zjednoczonych. Zakazem tym objęte są także osoby, które jedynie przesiadały się na lotnisku w DRK, nawet jeśli nie opuszczały samolotu ani strefy tranzytowej.

Linie lotnicze mają obowiązek sprawdzić, czy pasażer złożył wymagane oświadczenie, a jeśli tego nie zrobił – odmówić mu wejścia na pokład.

Pasażerowie nie powinni zatajać informacji o pobycie w DRK. CDC przypomina, że złożenie fałszywego oświadczenia może mieć poważniejsze konsekwencje niż sama odmowa wejścia na pokład – grozi pociągnięciem do odpowiedzialności karnej, grzywną, a nawet karą pozbawienia wolności na podstawie amerykańskich przepisów.

Środki ostrożności w związku z epidemią

Nowe zasady mają ograniczyć ryzyko zawleczenia wirusa ebola do USA. Jak wyjaśnia CDC, 21-dniowy okres odpowiada maksymalnemu czasowi inkubacji choroby, czyli okresowi między zakażeniem a wystąpieniem objawów.

Amerykańskie władze podkreślają jednocześnie, że ogólne ryzyko dla mieszkańców USA i podróżnych pozostaje niskie. Oświadczenie ma umożliwić identyfikację osób, które mogły mieć kontakt z wirusem, i niedopuszczenie do ich podróży do Stanów Zjednoczonych przed upływem wymaganego okresu.