Polska atrakcyjna na święta dla turystów. Kraków wygrywa z europejskimi stolicami

Z analizy danych Airbnb wynika, że o ile podróżni z Ameryki Północnej powrócili w pełni, a ich udział w statystykach portalu za drugi kwartał tego roku wyniósł 16 procent (15 procent przed pandemią), o tyle sytuacja gorzej przedstawia się w wypadku Azji. Goście z tego kontynentu w drugim kwartale 2019 roku stanowili 5 procent klientów wykupujących noclegi na Airbnb w Europie, w tym było to 3,4 procent.

Europejczycy planują wyjazdy świąteczne

Spojrzenie na rezerwacje na kolejne miesiące pokazuje rosnący popyt – do kwietnia różnica rok do roku wynosi 15 procent. Szczególnie duże zainteresowanie obejmuje listopad i grudzień i wynosi 20 procent. W wypadku stycznia i lutego zmiana na plus wynosi 9 procent. Wielkanoc wypada w kwietniu, w rezultacie tempo popytu spadło o 6 procent rok do roku w marcu, ale czwarty miesiąc przyszłego roku jest sprzedażowo o 26 procent lepszy.

Jeśli chodzi o Boże Narodzenie, to w zeszłym roku popyt zaczął wzrastać w weekend poprzedzający święta, a szczyt wypadł w sylwestra, po czym zaczął spadać, ale był nadal wysoki aż do 4 stycznia.

W tym roku, mimo że Boże Narodzenie wypada w środę zamiast w poniedziałek, popyt rośnie już od weekendu je poprzedzającego i utrzymuje się do kilku dni po sylwestrze. Konkretnie - zainteresowanie wynajmem w okresie od 20 grudnia do 2 stycznia jest o 27 procent wyższe niż przed rokiem. Największy wzrost na ten okres widać dla następujących miast:

Rovaniemi, Finlandia - 90 procent

Bazylea, Szwajcaria - 53 procent