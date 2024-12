Madryt: Miasto musi być bardziej dla mieszkańców, a mniej dla turystów

Burmistrz Madrytu José Luis Martínez-Almeida przedstawił nowy plan, który zapobiegnie zmniejszeniu dostępności mieszkań w centrum miasta – pisze niemiecki portal branży turystycznej Reise vor-9. Chodzi o zmniejszenie liczby lokali wynajmowanych tylko turystom w historycznym centrum stolicy Hiszpanii.

Mieszkania dla turystów w Madrycie tylko we wskazanych miejscach

Poprzez nowe rozporządzenie Madryt chce uniknąć sytuacji podobnej, jaka przed laty wydarzyła się w Wenecji – ucieczce mieszkańców z centrum.

Drugie zadanie, jakie sobie stawiają włodarze miasta, to poszerzenie oferty mieszkaniowej dla stałych mieszkańców, trzecie to uporządkowanie oferty turystycznej, chodzi bowiem o to, by obecność gości nie była zbyt uciążliwa. Ten ostatni cel ma być zrealizowany w ten sposób, że mieszkania na wynajem okazjonalny będą mogły znajdować się tylko w budynkach do tego przeznaczonych, a nie w miejscach, w których ludzie żyją na co dzień.

Madryt zamieni biura na mieszkania

Madryt zezwala na przeznaczenie budynków mieszkalnych położonych przy ulicach niehandlowych na wynajem krótkoterminowy na 15 lat. Po upływie tego okresu będą one musiały powrócić na rynek nieruchomości do wynajmu długoterminowego.