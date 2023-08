TUI: Wyjazdy na wczasy pociągami mają sens. Będziemy pakietować takie oferty

Prezes TUI chwali sobie współpracę z Green City Trip, ale nie ukrywa, że szuka innych partnerów, z którymi mógłby rozbudować ofertę wycieczek pociągami po Europie. Ebel nie sądzi jednak, by udało się zawrzeć porozumienie z Kolejami Niemieckimi Deutsche Bahn, większe szanse są na współpracę z Austriakami.

Na razie zimą TUI Ski Express będzie woził klientów z Holandii do Austrii, po drodze zatrzyma się też w Niemczech.

- Minionej zimy w Holandii zaproponowaliśmy naszym gościom tę dodatkową możliwość dojazdu. Doświadczenia pokazują, że podróże pociągami, szczególnie połączenia między miastami, są atrakcyjne. A zimą przejazd koleją w góry jest atrakcyjną alternatywą dla podróży własnym samochodem. Prowadzimy już rozmowy z innymi dostawcami, by ocenić potencjał dodatkowych połączeń do Austrii, Włoch, Francji i Skandynawii – informuje Ebel.

Dostępna obecnie oferta letnia – chodzi o połączenia z Holandii do Pragi z przystankami w Niemczech - może być połączona z 240 hotelami w miastach i 190 wycieczkami. - Widzimy duże zainteresowanie podróżami do miast. Rozbudowaliśmy ofertę o kolejnych ponad 100 hoteli w całej Europie, między innymi w Amsterdamie, Wiedniu i Pradze. To miejsca, które najlepiej nadają się na podróż pociągiem – uważa szefowa działu podróży łączonych, do miast i dojazdu własnego w TUI Nicole Sohnrey.

Zazwyczaj pociągi TUI City Express wyjeżdżają z Amsterdamu w czwartek, a do Pragi przyjeżdżają w piątek rano. W Niemczech zatrzymują się późną nocą. Z Pragi wyjeżdżają w niedzielny wieczór, rano są w Niemczech.