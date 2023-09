Europejczycy chcą jeździć pociągami. „Przekonamy do tego biura podróży”

Rail Europe to pośrednik sprzedający bilety kolejowe na trasy po Europie. Przez wiele lat koncentrował działalność na Stanach Zjednoczonych, teraz zamierza mocniej wejść na sam Stary Kontynent – donosi portal Touristik Aktuell.

Potencjał do rozwoju jest duży. – Liczba podróży koleją w Europie była w zeszłym roku o 12 procent większa niż przed pandemią – mówi prezes Rail Europe Björn Bender. – W kolejnych latach spodziewamy się wzrostu nawet o 15 procent – dodaje.

Obecnie udział rezerwacji z krajów europejskich wynosi w Rail Europe mniej niż 10 procent, ale z pomocą działań marketingowych i nowych partnerstw w kolejnych latach firma chce to zmienić. Zamierza prezentować się na targach branżowych, poszerza też zespół specjalistów. W maju dołączył do niego Jürgen Witte, wcześniej związany z TUI i Deutsche Bahn, który ma odpowiadać za rozwój oferty, a od lipca w firmie istnieje stanowisko szefa na Europę, które objęła Valentine Camusot. – Chcemy stać się ważnym partnerem, przede wszystkim na najważniejszych rynkach Europy Zachodniej, jak Francja, Niemcy i Wielka Brytania – wyjaśnia Camusot.

W Niemczech Rail Europe planuje pozyskać do współpracy touroperatorów i agentów turystycznych. – Będziemy pierwszym partnerem dla małych i średnich organizatorów. W przeciwieństwie do dużych koncernów nie mają one środków, by współpracować z wieloma przewoźnikami kolejowymi i pośrednikami wystawiającymi bilety – wyjaśnia Bender. W planach jest jednak nawiązanie współpracy także z gigantami turystyki wyjazdowej, TUI i DER Touristik.