Rego-Bis: Jako specjaliści od Bałkanów będziemy rosnąć na Albanii i Czarnogórze

Rego-Bis prowadzi właśnie serię spotkań ze sprzedawcami, podczas których omawia wyniki minionego sezonu i przybliża im ofertę i plany na nowy rok. Przedstawiciele firmy spotkali się już z agentami w Zielonej Górze, Warszawie i Radomiu. Dzisiaj są w Rzeszowie, przed nimi największa jeszcze prezentacja w Zabrzu (piątek).

Reklama

W 2022 roku z Rego-Bisem wyjechało 35,2 tysiąca klientów, a w tym roku będzie to 50,6 tysiąca. To oznacza wzrost o 44 procent rok do roku i o 50 procent wobec rekordowego roku 2019 – wyjaśnia Estera Sobalkiewicz, odpowiedzialna w firmie za produkt.

Czytaj więcej Biura Podróży Jubileusz biura podróży Rego-Bis. 30 lat bałkańskich marzeń Pasja, ciężka praca i wspaniali ludzie w zespole i w otoczeniu – to zdaniem szefowej biura podróży Rego-Bis przepis na sukces. Jej firma kończy w tym roku 30 lat, a mijający sezon był kolejnym, który przyniósł jej rozwój.

Albania numer jeden, Turcja numer dwa

Najwięcej, bo 34,1 procent, klientów poleciało lub pojechało (biuro organizuje wyjazdy samolotowe i autokarowe) z Rego-Bisem do Albanii. Nieco mniej, 28,7 procent, skorzystało z wakacji w Turcji. Pozostałe kierunki według udziału w sprzedaży to Czarnogóra (12,7 procent), Macedonia (11,2 procent), Bułgaria (11,2 procent), Chorwacja (4,1 procent) i Cypr (1,7 procent).

Touroperator liczy na wzrost w kolejnym sezonie, przewiduje, że będzie to rozwój kilkunastoprocentowy. Planuje ostrożnie, bo widzi na rynku zaostrzającą się konkurencję. - Naszą mocną stroną są kraje bałkańskie, dlatego dodajemy miejsc w samolotach do Albanii i Czarnogóry. W wypadku Macedonii i Bułgarii zostawiamy stan z tego sezonu, a w Turcji wręcz zmniejszamy nasze zaangażowanie – wyjaśnia Sobalkiewicz.