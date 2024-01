Polacy pokochali Albanię. Biura podróży walczą o hotele dla nich na ten rok

Co prawda dane o liczbie odwiedzających nie zostały jeszcze potwierdzone przez albański Urząd Statystyczny, ale można zakładać, że będzie ona bliska 10 milionów. Wiadomo, że od stycznia do listopada gości było 9,5 miliona - pisze portal Albanian Daily News. To oznacza, wzrost o 30 procent rok do roku.

Biura podróży walczą o miejsca w albańskich hotelach

Przedsiębiorcy turystyczni spodziewali się co prawda wzrostu, ale nie przypuszczali, że przyjmie on aż taką skalę. Ich zdaniem, zeszły rok był dla Albanii, jako kierunku turystycznego, najlepszy w historii. Teraz trzeba zadbać, by trend się utrzymał i nie dopuścić do jego odwrócenia z powodu wyzwań, jak jakość usług, brak pracowników, infrastruktury i transportu.

Na razie rośnie liczba umów zawieranych na pokoje hotelowe. Zagraniczni touroperatorzy są coraz częściej skłonni wpłacać hotelarzom zaliczki, by mieć zagwarantowane miejsca. Kontrakty podpisywali w połowie zeszłego roku, a popyt, jaki zgłosili, był o 35 procent większy – twierdzi prezes Albańskiej Unii Turystycznej Rrahman Kasa. Przy czym największe zainteresowanie wykazują polscy touroperatorzy, na drugim miejscu są Czesi.

Turyści z Polski nie odpuszczają żadnego noclegu w Albanii

Ważnym rynkiem, poza tymi dwoma, pozostaje też Hiszpania, ale i kraje bałtyckie oraz Węgry i Słowacja. W wypadku ich wszystkich dominuje ruch czarterowy. Nieco inaczej sytuacja przedstawia się z krajami skandynawskimi, Niemcami i Szwajcarią – tu dominują bloki miejsc w samolotach.