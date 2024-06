Więcej Niemców wyjedzie na wakacje – duży ruch w biurach podróży

Niemiecka firma dostarczająca agentom rozwiązań księgowych podsumowała sprzedaż w biurach podróży. I tak zamówień na imprezy turystyczne z terminem wyjazdu do października było do końca maja o 8 procent więcej niż rok wcześniej, a rejsów wycieczkowych o 16,7 procent więcej, porównując rok do roku.

Wprawdzie przychody ze sprzedaży wakacji w niemieckich biurach podróży spadły w maju rok do roku o 2,6 procent, ale wyniki skumulowane były o 4,4 procent wyższe niż rok temu.

Niemiecka firma w analizach pokazuje też wyniki w poszczególnych segmentach. I tak w wypadku wyjazdów zorganizowanych, obejmujących także rejsy wycieczkowe, wynik skumulowany przychodów jest o 3,8 procent wyższy. Same rejsy pierwszych pięciu miesiącach roku przyniosły agentom turystycznym obroty większe o 9,4 procent.

Nieco gorzej przedstawia się sytuacja samych biletów lotniczych – w ujęciu skumulowanym (pięć miesięcy tego roku) przychody z ich sprzedaży była o 4,3 procent wyższe. Liczba wystawionych biletów wzrosła o 5,2 procent.