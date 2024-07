All inclusive, czyli ile Polacy są gotowi dopłacić do beztroskich wakacji?

Ci, którzy byli na wakacjach all inclusive bądź choćby ze słyszenia wiedzą, co one oznaczają, za najważniejsze elementy takiego pakietu uważają pełne wyżywienie w formie bufetu (69 procent). Dla prawie połowy ankietowanych istotny jest bezpłatny serwis plażowy i basenowy oraz nielimitowany dostęp do napojów bezalkoholowych. Bezpłatny alkohol za istotny element pakietu uznało niespełna 20 procent badanych.

Ile warto dopłacić?

Aż 44 procent potencjalnych i rzeczywistych klientów biur podróży jest skłonne dopłacić przynajmniej 500 złotych od osoby do wakacji ze śniadaniami i obiadokolacjami w cenie, by zapewnić sobie beztroskie wakacje, których ostateczny koszt znają już po postawieniu stopy na pokładzie samolotu. Ale co piąty badany uważa, że taki komfort wart jest jedynie najwyżej 200 złotych dopłaty do wakacji all inclusive. Tylko 8 procent respondentów postrzega formułę all inclusive jako formę precyzyjnego zaplanowania kosztów i kontrolę wydatków.

Tylko jedna trzecia Polaków posmakowała all inclusive

O ile ci, którzy kupują wakacje w biurach podróży, w przeważającej części wybierają all inclusive, (85 procent), to wśród respondentów badania społecznego ten odsetek jest znacznie mniejszy - tylko jedna trzecia respondentów skorzystała kiedykolwiek z takiej oferty.