Rainbow sprzedał prawie 23 procent więcej wakacji. Najmocniej rośnie Tunezja

Jak informuje spółka Rainbow Tours, należące do niej biuro podróży Rainbow sprzedało - od rozpoczęcia przedsprzedaży do 5 lipca - 472 355 imprez turystycznych na lato 2024 (wycieczki realizowane od kwietnia do października). To o 22,8 procent więcej niż w tym samym okresie poprzedniego sezonu, kiedy zanotowała 384 762 sprzedanych imprez.

Zarząd spółki zaznacza, że wartość sprzedanych ofert ujmie dopiero w raporcie z przychodów, czyli w okresie od kwietnia do października 2024 roku.

- Taki wzrost sprzedaży nas nie zaskoczył, liczyliśmy się z większym popytem - wyjaśnia wiceprezes biura podróży Rainbow Piotr Burwicz. - Od lat widzimy rosnące zainteresowanie zagranicznym wypoczynkiem. Polskie społeczeństwo goni pod tym względem społeczeństwa zachodnie, klasa średnia ma bowiem coraz więcej pieniędzy do dyspozycji. To między innymi efekt programów socjalnych - rodziny z dziećmi dostają 800+, młodzi ludzie startujący w życiu zawodowym są zwolnieni z podatku do 26 roku życia, a seniorzy dostają trzynastą i czternastą emeryturę. We wszystkich tych grupach widzimy wzrost liczby naszych klientów.

Rynkowi turystyki wyjazdowej pomaga w tym roku też dosyć stabilna cena paliwa lotniczego oscylująca wokół 850 dolarów za tonę, czyli na średnim poziomie biorąc pod uwagę ostatnie lata, a także wzmocniona względem dolara i euro pozycja złotego.

- Dzięki temu ceny wyjazdów zagranicznych są nawet minimalnie niższe niż rok wcześniej - o 2-5 procent, co dodatkowo stymuluje popyt - dodaje Burwicz.