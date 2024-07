Niemiecka firma turystyczna otwiera przedstawicielstwo w Polsce. W planach cała Europa

Falk Tours planuje poszerzyć swoją ofertę usług dla organizatorów wycieczek i agentów turystycznych. Do tej pory rozwijał działalność w Niemczech, Austrii i we Włoszech, teraz wchodzi na inne rynki basenu Morza Śródziemnego i do Europy Wschodniej.

Falk Tours koncentruje się na działalności B2B. Jego celem jest dostarczanie organizatorom usług turystycznych, świadczonych w poszczególnych destynacjach, czyli klasyczne działanie DMC.

Prezesem Falk Tours jest Erich Falkensteiner, który posiada większościowy pakiet udziałów tej spółki wraz ze swoim bratem Andreasem Falkensteinerem.

Cel — firma w każdym europejskim kraju

– Chcemy pozycjonować Falk Tours jako wiodącą firmę zarządzającą destynacjami w Europie – mówi jej dyrektor zarządzający Giovanni Cocco. Ekspansja następuje stopniowo i przy udziale doświadczonych partnerów z rynków źródłowych. Pierwszy z nowych oddziałów powstał w Chorwacji jako Falk Tours Croatia z siedzibą w Puli. Jest tam prowadzony wspólnie z Borisem Zgombą, dyrektorem generalnym Uniline, wiodącej firmy zarządzającej destynacjami w Chorwacji i Europie Południowo-Wschodniej.