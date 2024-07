Niemieckie biura pozywają Fundusz Zabezpieczeń Podróży. Mają dość wysokich opłat

Przedstawiciele DRSF nie chcieli komentować sprawy, wyjaśnili, że są świadomi tej sytuacji. Tłumaczą, że ze względu na dość krótki okres funkcjonowania Funduszu, ich celem jest osiągnięcie celów finansowych - instytucja jest zobowiązana ustawą do zgromadzenia funduszy w kwocie umożliwiającej pokrycie roszczeń, gdyby jednocześnie doszło do bankructwa dużego i średniej wielkości touroperatora.

TUI szacuje stratę na ponad milion euro

Fundusz działa od 2022 roku – w pierwszym roku jego istnienia touroperatorzy płacili składkę w wysokości 5 procent ich obrotów. W drugim instytucja przeszła na system zależny od sytuacji finansowej danej firmy, wiadomo, że wpłaty nie mogą być wyższe niż 9 procent wartości sprzedaży. TUI uważa, że płacił za dużo i żąda zwrotu 1,3 miliona euro – twierdzi, że zapłacił o 2 procent ponad normę. Eksperci branżowi tłumaczą, że TUI powołuje się na art. 23 ust. 3 ustawy o DRSF, który wyklucza podwyższenie stawki do kwoty przekraczającej 7 procent obrotu organizatora turystyki.

Czytaj więcej Biura Podróży Trzecie największe biuro podróży w Europie ogłosiło bankructwo Nie udał się plan ratowania niemieckiego touroperatora, który miał kłopoty finansowe. Biuro podróży FTI Touristik poinformowało dzisiaj, że zgłosiło do sądu rejonowego w Monachium wniosek o otwarcie postępowania upadłościowego.

Dertour również podjął kroki prawne przeciwko DRSF. To biuro chce, by instytucja zwróciła mu 1,2 miliona euro. American Unlimited nie złożył jeszcze żadnego pozwu, ale jego dyrektor, Timo Kohlenberg, również uważa, że sytuacja jest niekorzystna. Ten touroperator od wielu lat wykupuje zabezpieczenia w firmie Touvers, ale w związku z nowymi przepisami, musiał przejść do DRSF, bo jego obroty wzrosły ponad limit 10 milionów euro. Na ten rok firma też sprzedała już tyle wyjazdów, że znów musi korzystać z funduszu, który jednak nie zgodził się na wyłączenie przy kalkulacji składek kosztów poniesionych w związku z wykupieniem zabezpieczenia w Touvers. Kohlenberg szacuje, że jego firma traci w ten sposób 40 tysięcy - 50 tysięcy euro. Jego zdaniem, przepisy dotyczące DRSF są po prostu źle zaprojektowane.