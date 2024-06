Agenci turystyczni domagają się od hoteli gwarancji. Na wypadek bankructwa

Prezes Niemieckiego Stowarzyszenia Niezależnych Agentów Turystycznych VUSR Marija Linnhoff zaapelowała ponownie o wprowadzenie obowiązku zabezpieczania na wypadek niewypłacalności organizatora pojedynczych usług turystycznych. Jak podkreśla, upadek FTI znów pokazał, że wycieczka zorganizowana jest najbezpieczniejszą formą podróżowania. Wprawdzie gwarancja sporo kosztuje, ale w razie bankructwa biura podróży podróżni odzyskują wpłacone pieniądze. Inaczej sprawa wygląda sprzedaż pojedynczych usług turystycznych - one taką ochroną nie są objęte. Wyłączenie ich spod zapisów dyskutowanej obecnie dyrektywy unijnej o imprezach zorganizowanych zaburzy konkurencję na rynku turystycznym i spowoduje ucieczkę klientów do szarej strefy.

Biuro podróży zapewnia klientowi bezpieczeństwo

– Dla osób, które zostały dotknięte upadkiem FTI, zabezpieczenie jest błogosławieństwem – mówi Linnhoff. – Bezpieczeństwo konsumentów to nie tylko bardzo ważna kwestia dla klientów, to także wyróżnik dla świadczących usługi wysokiej jakości touroperatorów i agentów. Żeby jednak niektórzy przedsiębiorcy działający w turystyce nie uciekali od odpowiedzialności, trzeba wprowadzić obowiązek zabezpieczenia pojedynczej usługi turystycznej, na przykład od wartości 500 euro. To, że Komisja Europejska nie bierze pod uwagę w weryfikacji dyrektywy tego rodzaju usług jest dużym błędem – uważa.

Zdaniem Linnhoff, dobrze zabezpieczone imprezy turystyczne w tych trudnych czasach zderzają się z nierównymi zasadami konkurencji – wyjazdy składane z pojedynczych usług takiej ochrony nie gwarantują. To niedobre rozwiązanie zarówno z perspektywy ochrony konsumentów, jak i przetrwania agentów i touroperatorów wyspecjalizowanych w tworzeniu dobrze zabezpieczonych wycieczek zorganizowanych.