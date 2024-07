Nasz raport. Samolotem na wakacje – tam dolecisz czarterem z Polski

Ten tekst i tabele pochodzą z raportu „Wakacje 2024 z biurem podróży — kierunki, ceny, trendy”. Więcej tabel zobacz TUTAJ

Antalya najpopularniejszym kierunkiem czarterowym

Wśród miejscowości, do których odbywają się loty czarterowe z Polski, niekwestionowanym liderem jest turecka Antalya, do której samoloty każdego tygodnia wylatują 205 razy. Drugie miejsce zajęła grecka wyspa Rodos, którą obsługuje 38 maszyn tygodniowo.

Co ciekawe, z samych tylko Katowic do Antalyi wylatuje co tydzień niemal dwukrotnie więcej czarterów niż ze wszystkich lotnisk w Polsce na Rodos. Na trzecim miejscu – z 36 lotami tygodniowo – znalazły się kierunki bałkańskie – stolica Albanii Tirana i Burgas na południu Bułgarii. Pierwszą piątkę zamyka Hurghada w Egipcie z 34,5 lotami tygodniowo (jeden lot odbywa się co dwa tygodnie, stąd na tydzień przypada statystycznie pół).

Na drugim biegunie znalazły się kierunki, do których z całej Polski wylatuje jedynie jeden samolot dziennie. Wśród takich miejscowości są: grecka wyspa Lesbos, macedońska Ochryda, portugalskie Porto czy czarnogórski Tivat obok Kotoru. Jeden lot w tygodniu obsługuje również bardziej egzotyczne kierunki, takie jak Nosy Be na Madagaskarze czy Mombasa w Kenii.

Wśród państw, do których uruchamiane są loty czarterowe, na pierwszym miejscu znalazła się Turcja z 263 lotami tygodniowo. To olbrzymia zasługa Antalyi, która zajmuje lwią część tej liczby. Co tydzień do Antalyi wylatuje 205 samolotów, czyli prawie 80 procent wszystkich lotów czarterowych do Turcji.