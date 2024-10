Itaka kończy sezon 2024 i otwiera sezon 2025 - szkolenia i nagrody dla sprzedawców i pracowników

Itaka

Nagrody dla najlepszych salonów franczyzowych

Od 19 do 23 października trwała z kolei konferencja Itaki w Turcji. Podczas spotkania 80 właścicieli salonów franczyzowych touroperator wręczył wyróżnienia w trzech kategoriach.

Wyróżnienie w kategorii najdłuższa współpraca otrzymali: Tomasz Topoliński i Katarzyna Topolińska, Bożena Lis, Ewa Wyganowska-Gut i Edyta Lemieszek-Skrzyńska, Jarosław Baranowski i Katarzyna Pawlak-Baranowska, Barbara Kryżan i Wojciech Borczowski, Witold Gulcz, Agnieszka Rausz, Wiesław Boguski, Marzanna Hodera, Teresa Dokupil i Teresa Glińska, Maciej Michalak i Piotr Lewandowski oraz Marcin Salwa.

W kategorii dynamiczny rozwój: Jolanta Elak, Adrianna Jaroszewska, Grzegorz Gołębiowski i Ewa Sławik.

W kategorii najwyższy obrót: Magdalena Misztal, Krzysztof Smykała i Piotr Firfas i Ehab Elsaman.

W Turcji o tureckiej gościnności i planach Itaki

Podczas targów turystycznych Antalya Tourism Fair (23-25 października) na wspólnym stoisku zaprezentowały się należące do Itaka Holdings firmy Traveyo (tureckie, incomingowe, biuro podróży) i Cedok (czeski touroperator). Itaka zaprosiła do Cosmos Theatre Antalya ponad 400 kontrahentów, hotelarzy i współpracowników na galową kolację, połączoną z prezentacją firmy. W wydarzeniu wzięli udział prezes Itaki Holdings Mariusz Jańczuk, wiceprezes Piotr Henicz i dyrektorzy zagranicznych firm należących do holdingu.