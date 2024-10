Itaka cofa wypowiedzenie Wakacje.pl. "Dajemy sobie szansę"

Touroperator wypowiedział agentowi umowę na progu sezonu letniego. Zgodnie z warunkami kontraktu, strony miały się rozstać do końca lipca. Później jednak doszły do wniosku, że mogą jeszcze współpracować do końca października. Teraz ogłosiły, że spędzą razem kolejny sezon.



- Przez ostatnie miesiące dużo rozmawialiśmy o naszych relacjach i oczekiwaniach – mówi wiceprezes Itaki Piotr Henicz. - Mamy zapewnienie Wakacje.pl poprawy pewnych newralgicznych sytuacji – dodaje enigmatycznie i zastrzega, że nie chce rozwijać tematu. - Dajemy sobie szansę - mówi.



Współpraca Itaki z Wakacje.pl nie układała się po myśli touroperatora

Henicz już w kwietniu ogłosił, że jest rozczarowany współpracą z Wakacje.pl. Wskazał na kilka powodów – wchodzenie agenta w rolę touroperatora, nakłanianie niektórych biur podróży do oferowania za jego pośrednictwem "ofert dedykowanych”, czyli specjalnie przygotowanych dla jego klientów, a niedostępnych w innych kanałach dystrybucji, a także agresywny podbój rynku przez powiększanie sieci salonów, nawet kosztem partnera. Henicz wskazywał też, że partner zaniedbuje go, nie wspierając należycie sprzedaży wyjazdów, na których mu zależy szczególnie.



Zastrzeżenia Itaki zbiegły się w czasie z oświadczeniem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Agentów Turystycznych na temat nieuczciwych praktyk niektórych touroperatorów w postaci owych „ofert dedykowanych”.