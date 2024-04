Itaka rozstaje się z Wakacje.pl. "Brak wspólnego interesu"

„Nasza długoletnia współpraca została zakończona w drodze wypowiedzenia przez Itakę umowy agencyjnej z Wakacje.pl, zgodnie z warunkami przewidzianymi umową. Powodem naszej decyzji są zachodzące w ostatnich latach zasadnicze zmiany w strategii Wakacji.pl oraz brak wspólnego interesu w kierunkach rozwoju” – komentuje cytowany w komunikacie touroperatora wiceprezes Itaka Holdings Piotr Henicz. „Jednocześnie dziękuję tym wszystkim pracownikom oraz członkom zmieniających się zarządów Wakacji.pl na przestrzeni ostatnich lat, którzy dbali o rzetelną i profesjonalną współpracę z Itaką” – dodaje.

Reklama

Czytaj więcej Biura Podróży 35 lat Itaki: 10 milionów klientów i największy zysk w historii Nowe pomysły na wyjazdy, nowy kierunek egzotyczny, wyjątkowo korzystne wyniki finansowe - biuro podróży Itaka świętuje 35-lecie w dobrym nastroju. W egipskim Marsa Alam dzieliło się osiągnięciami i pomysłami na najbliższe sezony z najlepszymi agentami i sprzedawcami.

Lista zastrzeżeń Itaki do Wakacje.pl

Henicz w rozmowie z naszym serwisem sygnalizował już kilka tygodni temu, że Itaka nie jest zadowolona ze współpracy z agentem. Jego zdaniem Wakacje.pl nie dotrzymują warunków umowy z touroperatorem, jeśli chodzi o sprzedaż jego ofert, rozwinęły nadmiernie sieć salonów (mają ich 300 w kraju), wchodząc w kolizję z siecią agentów, z którymi współpracuje biuro podróży, faworyzuje nowe podmioty na rynku (chodziło o tak zwane oferty dedykowane przygotowane na potrzeby Wakacje.pl przez biura podróży Anex Tour i JpoinUP!).

Itaka zarzucała też Wakacje.pl, że nie chce doprowadzić do pełnej integracji systemu rezerwacyjnego, co wyeliminowałoby problem z prezentowaniem cen wyjazdów w internecie. Miałoby to zniwelować zastrzeżenia, jakie UOKiK wysunął pod adresem Wakacje.pl wprowadzania klientów w błąd. Prezes UOKiK ukarał na tym tle agenta karą miliona złotych.



Jeszcze w zeszłym tygodniu, Piotr Henicz pytany o ten konflikt podczas debaty touroperatorów poprowadzonej w ramach zorganizowanego przez naszą redakcję Spotkania Liderów Turystyki, dał do zrozumienia, że wprawdzie jest umówiony na rozmowę z kierownictwem Wakacje.pl, ale nie wiąże z nią dużych nadziei na poprawę stosunków.