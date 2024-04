Spór Itaki z Wakacje.pl: Kiedy integracja systemów rezerwacyjnych?

Itaka: Robimy, co możemy, ale do integracji potrzeba dwóch stron

„Aby zamknąć ten temat i nie wprowadzać opinii publicznej w błąd przedstawiam oficjalne stanowisko Biura Podróży Itaka w tej przedmiotowej sprawie, niezmiernie istotnej dla rynku konsumenckiego i agencyjnego” - odpowiada Piotr Henicz. I prezentuje wyjaśnienie dyrektora działu IT w Itace, Arkadiusza Olchawy. Publikujemy je poniżej w całości.

„Itaka zawsze wykazywała się dbałością o jakość i aktualność danych - zarówno w naszych systemach, jak i w systemach naszych partnerów. Niezależnie od wymagań regulatorów rynku [UOKiK – red.], kwestia jakości danych ma bezpośrednie przełożenia na satysfakcję Klientów i sprzedaż oferty touroperatora. Od niemal dwudziestu lat, wspólnie z naszymi partnerami budowaliśmy innowacyjne rozwiązania, których głównym celem było umożliwienie przeszukiwania kompletnej oferty biura podróży w jak najkrótszym czasie.

Czytaj więcej Biura Podróży Anex: Kończymy z ofertami dedykowanymi. Każdy agent turystyczny tak samo ważny Polityką naszej firmy są zasady uczciwej konkurencji i równej dostępności oferty turystycznej. Dlatego projekt oferty dedykowanej nie będzie kontynuowany - pisze w oświadczeniu dyrektor generalny Anex Tour Poland.

System rezerwacyjny Resabee [system używany przez Itakę – red.] jest zintegrowany z kilkudziesięcioma zewnętrznymi partnerami w zakresie udostępniania, pobierania i rezerwowania całych pakietów i poszczególnych usług turystycznych. Na podstawie własnych doświadczeń, opinii naszych partnerów i wyników sprzedaży możemy stwierdzić, że wyróżniamy się pozytywnie w tym zakresie na tle konkurencji, szczególnie jeżeli weźmiemy pod uwagę skalę naszej działalności i dynamikę rozwoju. Prace w tym obszarze są realizowane w trybie ciągłym i zawsze mają wysoki priorytet.Z portalem Wakacje.pl poważne rozmowy o integracji bezpośredniej systemów rozpoczęliśmy w marcu 2022 roku. Do października 2022 roku trwały rozmowy, spotkania robocze i wymiana informacji, które doprowadziły do udostępnienia dokładnie tych samych API (ang. Application Programming Interface) systemu rezerwacyjnego Resabee, z których korzystają strony internetowe i aplikacje mobilne Itaki, co zostało potwierdzone przez Wakacje.pl.

Od tego czasu do chwili obecnej były podejmowane i przerywane próby integrowania systemów. W związku z niezadowalającym postępem prac, w lutym 2023 r. oddelegowaliśmy zespół informatyków do wsparcia integracji, z propozycją zakończenia prac nie później niż do końca kwietnia 2023 r. Mimo to integracji nie udało się przeprowadzić.

W grudniu 2023 r. kolejny raz potwierdziliśmy z Wakacje.pl zakres integracji i jej metodę (z pominięciem eksportów XML, które nie gwarantują odpowiedniej aktualności danych).