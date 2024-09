- Okazuje się, że w czasach powszechnego dostępu do nowoczesnych technologii i dynamicznego rozwoju e-commerce bezpośredni kontakt ze sprzedawcą jest dla klientów niezmiernie istotny - mówi cytowany w komunikacie firmy jej wiceprezes Piotr Henicz. - Dlatego Itaka inwestuje we wszystkie formy sprzedaży i sposoby dotarcia do klientów - zarówno online, salony firmowe i franczyzowe, jak i we współpracę z niezależnymi agentami. Jeśli klienci chcą zarezerwować wyjazd zdalnie lub oczekują profesjonalnej konsultacji twarzą w twarz, to mają możliwość wyboru. Na końcu najważniejsze jest ich zadowolenie.

Pierwsze salony firmowe Itaki powstały na początku lat 90. - we Wrocławiu, w Poznaniu, Warszawie i Łodzi. Autorem polityki rozwoju sieci sprzedaży i strategii omnichannel, integrującej wszystkie kanały sprzedaży, jest właśnie wiceprezes Itaki Holdings Piotr Henicz.

Salony firmowe biura podróży otwierane w galeriach handlowych zostały zaprojektowane w minimalistycznym stylu, "z myślą o wygodzie i dobrym nastroju" odwiedzających je klientów, a kompetencje zatrudnionych w nich doradców "obejmują każdy aspekt podróży - od wiedzy na temat oferowanych hoteli i wycieczek, aktualnych promocji, przez znajomość przepisów wjazdowych i niezbędnych dokumentów, aż po doradztwo w zakresie wyboru najkorzystniejszego ubezpieczenia" - zapewnia Itaka w komunikacie.

Itaka jest największym polskim biurem podróży - w zeszłym roku obsłużyła 984,5 tysiąca klientów w kraju, a 1,43 miliona, licząc z tymi, których wysłała na wycieczki z innych rynków, na których działa: z Czech, Słowacji, Węgier, Litwy, Łotwy i Estonii.