Rainbow kupił kolejny hotel w Grecji. Pierwszy z aquaparkiem

Hotel ma baseny z leżakami i parasolami, park wodny ze zjeżdżalniami, plac zabaw, mini klub, bary i restauracje. „To idealne miejsce dla rodzin z dziećmi” - zachwala biuro podróży.

White Olive Premium Marine będzie piątym obiektem w sieci White Olive.

– Kupując ten hotel realizujemy kolejny etap strategii rozwoju własnej sieci hotelowej. Rainbow konsekwentnie inwestuje w obiekty o wysokiej jakości i bardzo dobrej lokalizacji w Grecji. Dzięki kolejnym inwestycjom istotnie zwiększymy nasz biznes hotelowy i jego udział w grupie - mówi wiceprezes firmy Jakub Puchałka.

Ile kosztował hotel? – To skomplikowane wyliczenie, ponieważ na razie przeznaczyliśmy na to 18,5 miliona euro w formie dofinansowania naszej grackiej spółki White Olive – wyjaśnia Puchałka. – Ale te pieniądze, które pójdą na zakup hotelu i zarazem na pewne koszty związane z jego przygotowaniem i uruchomieniem od nowego sezonu, to nie wszystko. W najbliższych latach będziemy jeszcze spłacać raty leasingu za hotel, które przejęliśmy od poprzedniego właściciela. Ostatecznie jednak uważamy, że cena będzie okazyjna, biorąc pod uwagę rynek hoteli w Grecji – dodaje.



Hotel został odnowiony w 2023 roku, a spółka White Olive ma w planach dalsze prace modernizacyjne.