Brytyjczycy pomysłów na wakacje szukają u agentów turystycznych

Na 12 wymienionych opcji, które pojawiły się w badaniu przeprowadzonym przez brytyjską organizację branżową ABTA, respondenci najczęściej wskazywali na internet jako na źródło podróżniczych inspiracji. Konkretnie takiej odpowiedzi udzieliło 49 procent badanych. 39 procent pyta o zdanie rodzinę i przyjaciół, 36 procent wskazuje na platformy turystyczne, newslettery i przewodniki.

Średnio co piąty (21 procent) kieruje się w stronę mediów społecznościowych, ale tu widać znaczące różnice uzależnione od wieku. Najchętniej korzystają z nich osoby w przedziale 25-34 lata (44 procent), w grupie 18-24 lata odsetek ten wynosi 42 procent.

Dokąd na wakacje? Agent turystyczny podpowie

37 procent osób, które w ostatnich 12 miesiącach zarezerwowały wyjazd u profesjonalnego doradcy turystycznego, inspirację czerpie od agenta lub touroperatora. Również 37 procent opiera się na rekomendacjach przyjaciół i rodziny. To pokazuje, że klienci bardzo cenią sobie wiedzę i doświadczenie pracowników branży turystycznej.

Co ważne, 68 procent konsumentów mówi, że ufa tylko firmom będącym członkami ABTA – organizacja zachęca do korzystania z jej logo i materiałów marketingowych, które pomogą pobudzić wyobraźnię klientów i zachęcą do podróżniczych zakupów.