Jaka przyszłość czeka agentów turystycznych? Odpowiedzi poszukają naukowcy

583 tysiące euro przeznaczy Ministerstwo Turystyki Bawarii na badania, które mają wskazać biznesowe szanse agentów stacjonarnych. Chodzi o to, żeby przeanalizować możliwości, jakie daje cyfryzacja i zbadać, w jaki sposób biura mogą stać się bardziej konkurencyjne wobec portali. Projekt o nazwie „Reiselab” (z niem. laboratorium podróży) realizuje instytut Centouris przy Uniwersytecie w Pasawie, pisze niemiecki portal branżowy Reise vor-9.

Reklama

W jaki sposób agenci stacjonarni mogą konkurować z internetowymi – to jedno z pytań, które stawiają sobie badacze. Przed laty było oczywiste, że kiedy klient chciał zarezerwować wycieczkę, szedł do biura. Wraz z rozwojem technologii oczekiwania wobec agentów zmieniły się, z drugiej strony wzrosło zapotrzebowanie na poradę eksperta w wypadku wyjazdów dalekich i bardziej skomplikowanych. Biura stacjonarne i hybrydowe muszą jasno wskazać na oferowaną przez siebie wartość dodaną, by móc działać w przyszłości.

Cyfryzacja wzmocni branżę turystyczną

- Poprzez ten projekt chcemy przygotować branżę na przyszłość - mówi minister turystyki Bawarii Michaela Genau. - W ten sposób pomagamy utrzymać tętniące życie, atrakcyjne miejscowości i ich gospodarki - dodaje.

Dyrektor zarządzający Centouris Stefan Mang tłumaczy, że w ramach projektu badacze przeanalizują ze swoimi partnerami praktykami, które instrumenty i rozwiązania mogą wzmocnić branżę na przyszłość.