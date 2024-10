Niemieckim agentom turystycznym trudno się utrzymać. Będą znikać z rynku

Markus Heller, dyrektor firmy konsultingowej Dr. Fried und Partner, przedstawił wyniki badań przeprowadzonych wśród agentów na temat ich sytuacji finansowej. W internetowej części analizy udział wzięło 952 uczestników, do tego doszły dane od 4,4 tysiąca sieci agencyjnych i kooperatyw.

Te dane uzupełniono 22 tysiącami informacji z banku danych, które zestawiono z tymi, które pochodzą od touroperatorów, pisze niemiecki portal branży turystycznej Reise-vor9

Wielu agentów turystycznych ma za małe obroty, by dobrze żyć

Według Hellera w Niemczech działa między 10 a 11 tysięcy biur sprzedaży prowadzonych przez agentów turystycznych. Trzy czwarte z nich należy do kooperatyw, a dwie trzecie to firmy, które mają co najmniej dwa oddziały.

Kolejny wniosek z badań jest taki, że jedna trzecia agentów ma obrót roczny niższy niż 500 tysięcy euro. Jeśli przy tym muszą płacić za wynajmowany lokal, trudno uzyskać im rentowność. Co gorsza, perspektywy wcale nie są dobre, bo osiągnięcie odpowiedniego poziomu sprzedaży, który Heller szacuje na 3-4 miliony euro, jest coraz trudniejsze.