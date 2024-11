Brytyjczycy wracają do biur podróży. Touroperatorzy policzyli, o ile wzrośnie sprzedaż

Booking.com, w zestawieniu znalazł się na szóstym miejscu - obniżył swój certyfikat o 47 procent do 1,27 miliona pasażerów.

Komentarz należy się jeszcze odnośnie TUI UK – co prawda touroperator nieco zmniejszył prognozę na kolejny rok, ale jeśli doliczyć do tego licencję dla należącego do niego armatora, Marella Cruises, , który zwiększył swój certyfikat o 15 procent do prawie 410 tysięcy klientów, to firma będzie miała legitymację na wysłanie na wakacje ponad 6 milionów ludzi.

Eksperci widzą sufit dla popytu na wycieczki zorganizowane

Czy to już szczyt możliwości brytyjskiego rynku turystycznego? - Nie wiem, czy na rynku jest wystarczający popyt, aby zwiększyć sprzedaż o 10-procent po tym jak w zeszłym roku zanotowaliśmy wzrost o prawie 20 procent – komentuje dyrektor Travel Trade Consultancy, firmy specjalizującej się w analizowaniu rynku wycieczek Martin Alcock. – Moim zdaniem musimy kiedyś osiągnąć sufit – dodaje.

Inny ekspert branżowy twierdzi jednak, że rozwój może być napędzany współpracą z Ryanairem, który dysponuje dużą liczbą miejsc w samolotach, co umożliwia dalszy wzrost. Z drugiej strony ekspansja Jet2holidays, który teraz zwiększył licencję o 327 tysięcy osób, a rok wcześniej o 850 tysięcy, pewnie zwolni.

Dla mniejszych graczy znaczenie przy podejmowaniu decyzji o tym, ilu klientów zdołają przyciągnąć, mają ceny biletów lotniczych, które od pandemii utrzymują się na wysokim poziomie, a między lipcem a sierpniem wzrosły o 22 procent, chociaż z drugiej strony we wrześniu spadły o 35 procent.