Jakie problemy czekają branżę turystyczną w 2025 roku? Wysokie ceny

Niemiecki portal branży turystycznej Reise vor-9 przeprowadził ankietę wśród agentów turystycznych, touroperatorów i hotelarzy, w której zapytał ich o przewidywania na przyszły rok. Udział w niej wzięło około 350 osób.

Pozytywne nastroje w biurach podróży, gorsze w hotelach

Wyniki ujawniają raczej pozytywne nastroje agentów i organizatorów wyjazdów – sytuację jako „dobrą” lub „raczej dobrą” ocenia 60 procent pracowników tych pierwszych i 70 procent tych drugich. Nieco gorsze nastroje panują wśród hotelarzy - z optymizmem na nowy rok patrzy jedynie 48 procent pytanych.

Przedstawiciele branży w przeważającej większości, bo w niemal 90 procentach widzą, że ludzie chcą podróżować, ale tyle samo specjalistów przyznaje, że ceny wyjazdów są wysokie. To z jednej strony sprawia, że średni przychód na klienta rośnie, ale z drugiej, że dla wielu ludzi wyjazd na wakacje może stać się zbyt drogi.

Respondenci ze wszystkich trzech grup zawodowych martwią się natomiast wysokimi kosztami prowadzenia działalności. Do tego dochodzą problemy z rękami do pracy, co najmocniej odczuwają hotelarze (74 procent), ale też agenci (69 procent) i touroperatorzy (64 procent). W wypadku tych ostatnich część wakatów udało się wypełnić pracownikami upadłego w czerwcu biura podróży FTI.