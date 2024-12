Dertour zamknął rok dużym wzrostem. "Pomogła pogoda i agenci turystyczni"

Grupa Dertour (należy do niej polskie biuro podróży Exim Tours) podsumowała rok obrotowy 2023/24. Dzięki dużemu popytowi na wycieczki do krajów basenu Morza Śródziemnego, ale też do dalekich krajów, udało się zwiększyć wartość sprzedaży o 33 procent, a liczba klientów wzrosła o 21 procent, porównując rok do roku.

– Osiągnęliśmy poziom notowany przed wybuchem pandemii – ocenia dyrektor Dertour Deutschland Mark Tantz, cytowany w komunikacie firmy.

Brzydka pogoda w lecie w Niemczech powodowała, że klienci byli bardziej skłonni do wyjeżdżania nad ciepłe morza. Znaczenie miało również to, że oferty charakteryzowały się dobrym stosunkiem ceny do jakości, głównie w segmencie pobytów all inclusive, w hotelach wyższej kategorii. Szczególnie duży wzrost liczby gości odnotowały Zjednoczone Emiraty Arabskie (52 procent), Turcja (51 procent), Tajlandia (48 procent) i Egipt (40 procent). Łącznie w wypadku hoteli pięciogwiazdkowych liczba rezerwacji skoczyła o 39 procent.

Niemieccy turyści wybierają na zimę egzotyczne kierunki i basen Morza Śródziemnego

Pozytywny trend utrzymuje się w sezonie zimowym, a wręcz nabiera tempa – klientów już teraz jest o 39 procent więcej niż przed rokiem. – Szczególnie widzimy dobrą sprzedaż wyjazdów zimowych do dalekich krajów – informuje Tantz w komunikacie.

Słoneczne kierunki takie jak Tajlandia, wyspy Oceanu Indyjskiego, Karaiby i Zjednoczone Emiraty Arabskie to obok Ameryki Północnej pięć najpopularniejszych kierunków podróży w tym segmencie.